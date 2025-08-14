Tragedia en Cusco: tres adolescentes pierden la vida en accidente de tránsito

Accidente ocurrió en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Oropesa, en Cusco. Foto: Composición LR /PNP

Accidente ocurrió en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Oropesa, en Cusco. Foto: Composición LR /PNP

Un fatal accidente de tránsito se registró la noche del último miércoles en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi, en Cusco. Tres adolescentes perdieron la vida en el lugar.

El siniestro ocurrió cuando una camioneta de placa BUZ-835, conducida por Rosario Acosta (57) en la que viajaban dos acompañantes adultos, colisionó con un automóvil de matrícula X4Y-457 manejado por un adolescente de 17 años, quien transportaba a cuatro menores de edad.

PUEDES VER: Denuncian a comuneros de Cusco por un cobro irregular a turistas extranjeros para ingresar a la Montaña de 7 Colores

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del automóvil, identificado como José David G. V., y dos de sus acompañantes, Walter M. V. y Reyder C. C., fallecieron de forma instantánea. Otros dos menores resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a la Clínica Peruano-Suizo y al Hospital Regional del Cusco, donde permanecen bajo atención médica.

“Los jóvenes se dirigían a la ciudad del Cusco a participar en una reunión. El caso está en investigación para determinar responsabilidades. Aparentemente, el vehículo pertenecería al padre del menor que conducía”, informó el general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco.

La Policía Nacional, en coordinación con el Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito (DIAT) Cusco, continúa con las pericias para establecer las causas del siniestro.