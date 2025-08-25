HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco: policía dispara y mata a un varón en plena vía pública

PNP mantiene en reserva el caso que involucra a un agente de la Central 105. La principal hipótesis apunta a una rivalidad amorosa.


Policía acusado permanece detenido.
Policía acusado permanece detenido. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: composición LR / difusión / Luis Álvarez

Cuando decenas de personas salían del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el estruendo de un disparo generó pánico entre transeúntes y conductores. De inmediato, testigos vieron caer a un varón mortalmente herido sobre el pavimento, mientras el presunto autor del crimen era retenido.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho ocurrió la tarde del último domingo en la avenida Manco Cápac, en el distrito cusqueño de Wanchaq. Un sujeto armado disparó contra la víctima a plena luz del día, causando conmoción en la zona.

Puedes ver: Captan a mujer vandalizando muro inca con pintura spray en el centro histórico del Cusco

lr.pe

Los acontecimientos quedaron registrados en un breve video donde se aprecia a tres agentes de la Policía Nacional, con apoyo de vecinos, inmovilizando al sospechoso, mientras la víctima yacía ensangrentada.

Hermetismo policial

Fuentes policiales confirmaron que el presunto autor del homicidio sería un efectivo en actividad. Esta versión fue corroborada por el comandante PNP Carlos Quispe Amoreti, jefe encargado de la División de Investigación Criminal (Divincri), quien precisó que el implicado labora en la Central de Emergencia 105.

“El caso es materia de investigación. Es un efectivo que, en su día de franco, utilizó su arma particular y habría ocasionado la muerte de esta persona”, declaró el oficial.

Amoreti agregó que la principal hipótesis apunta a un presunto crimen pasional. Sin embargo, evitó dar mayores detalles sobre el móvil y la identidad del agente involucrado, descartando cualquier intento de encubrimiento.

“Sería un tema pasional. El efectivo está en calidad de detenido. Toda la información se dará a conocer a través de los canales correspondientes o de la oficina de imagen”, sostuvo.

No obstante, trascendió que el presunto homicida sería el brigadier PNP Jon Toamayconza Palomino, quien permanece detenido en la sede de la Divincri-Cusco. Hasta el cierre de esta nota, la identidad de la víctima aún no había sido revelada.

