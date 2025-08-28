HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Sociedad

Diez heridos tras enfrentamiento entre pobladores de Cusco y Puno por problemas limítrofes

La gresca tuvo lugar el viernes 22 de agosto y el trasfondo sería la explotación de oro. Los puneños se llevaron la peor parte, pues les quemaron sus cabañas y uno se encuentra grave.

Pobladores de Carabaya acudieron al Gobierno Regional de Puno en busca de ayuda. Foto: Liubomir Fernández - La República.
Pobladores de Carabaya acudieron al Gobierno Regional de Puno en busca de ayuda. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Al menos diez personas resultaron heridas tras un enfrentamiento entre pobladores de Cusco y Puno. La gresca ocurrió entre comuneros de la comunidad campesina de San Lorenzo, en el distrito de Camanti (provincia de Quispicanchi, Cusco), y pobladores de Nojonunca, en el distrito de San Gabán (provincia de Carabaya, al norte de Puno).

Los puneños acusan a sus vecinos de Cusco de pretender expandir sus territorios para explotar oro de manera ilegal sin ninguna autorización.

PUEDES VER: Se reduce turismo nacional en Puno y lancheros demanda mayor promoción de islas del Titicaca

lr.pe

Los agraviados, a la cabeza de sus autoridades, llegaron a la ciudad de Puno exigiendo que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de una vez defina los límites porque si no la sangre podría llegar al río.

Conflicto entre vecinos de Cusco y Puno sería por el oro

Francisco Izquierdo Jiménez, explicó que el viernes 22 de agosto al promediar las 15 horas, sus pares de Cusco llegaron y quemaron sus campamentos sin mayor argumento, sólo alegando que se trata de territorio cusqueño.

“Literalmente nos sorprendieron. Quemaron casas, destruyeron, hirieron a diez y hay una persona a la que la dejaron completamente grave y se encuentra aún hospitalizada. Estamos pidiendo la inmediata intervención de todas las autoridades competentes. Sino esto se puede salir de control”, aseguró.

Ese caso se suma a otros que también mantienen rivalidades entre pueblos vecinos por tener mayor dominio para la explotación de oro.

Conflicto empezó el 2024

El alcalde de San Gabán, Antonio Escobar Leonardo, aseguró que los problemas se generaron desde noviembre de 2024. Explicó que la zona es territorio puneño pero la región Cusco desconoce tal posición.

El Gobierno Regional de Puno informó que la Gerencia de Demarcación Territorial tomará cartas en el asunto cuanto antes.

