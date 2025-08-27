HOYSuscripcion LR Focus

Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino
Sociedad

Cusco: conductor de bus turístico acusado de hurto quedó en libertad tras intervención policial

El chofer, identificado como Rolando Ninan Suyllo, admitió haber sustraído dinero a siete turistas. Pese a ello, la Fiscalía dispuso que afronte el proceso en calidad de citado.


Conductor devolvió el dinero a los extranjeros. Créditos: Luis Álvarez/ La República
Conductor devolvió el dinero a los extranjeros. Créditos: Luis Álvarez/ La República

La mañana del último domingo, un grupo de indignados turistas publicaron en sus redes sociales la intervención a un conductor de servicio turístico a quien lo acusaban de haber hurtado dinero, aprovechado que los extranjeros bajaron de la unidad de transporte para tomarse fotos del mirador de Cristo Blanco en Cusco.

El comandante PNP Henry Valdez, jefe de la Comisaría de Turismo de Cusco, confirmó los hechos y la intervención de un conductor de bus turístico tras ser acusado de hurto en agravio de siete ciudadanos de nacionalidad rumana.

lr.pe

Según el reporte policial, los visitantes dejaron sus pertenencias en el vehículo mientras se tomaban fotografías. En ese momento, el conductor Rolando Ninan habría aprovechado para sustraer alrededor de 1.300 soles, 590 dólares y 70 euros de las mochilas y equipajes.

Lo dejaron libre

“El intervenido reconoció su participación y fue puesto a disposición de la Fiscalía, que dispuso que el proceso continúe en calidad de citado. Actualmente se encuentra en libertad”, precisó Valdez.

El oficial explicó que el dinero fue devuelto a los extranjeros y que la pena en caso de hurto no superaría los 3 a 6 años de cárcel, por lo que la Fiscalía habría decidido su liberación.

Asimismo, se informó que el bus operaba bajo la agencia de viajes GotoPerú, que había contratado el servicio de transporte a un tercero. La Policía continúa con las investigaciones y el proceso judicial sigue en curso.

