PNP presume que el móvil del crimen sea pasional. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Luis Álvarez / La República.

La tarde del último domingo, un hecho de violencia conmocionó a la ciudad de Cusco. Aurelio Advíncula, un hombre de aproximadamente 60 años y natural de Conchucos (Áncash), fue abatido de un disparo en el abdomen por un brigadier de la Policía Nacional, identificado como Job Toamayconza Palomino, integrante de la Unidad 105.

El crimen ocurrió en los exteriores del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a plena luz del día y frente a decenas de testigos que ayudaron a detener al presunto homicida, quien vestía de civil. El móvil sería un tema pasional.

La familia de la víctima, que residía en Lima y se encontraba en Cusco por motivos laborales, exige que el agente reciba la máxima condena.

“Desconocemos que mi padre haya tenido algún tipo de relación sentimental con la esposa del brigadier. En su declaración dice que eran amigos y que estaba en proceso de divorcio”, declaró Yakeline Advíncula, hija del fallecido.

Temen que policía evada su responsabilidad

Las hijas del hombre asesinado también denunciaron que el policía estaría intentando aparentar problemas mentales para reducir su pena. “Pedimos justicia por mi padre, no entendemos cómo un policía en actividad puede alegar trastornos psicológicos. Es una estrategia para no pagar su culpa”, señaló otra de las hijas en la morgue central, donde se realizaron los trámites para trasladar el cuerpo a Lima.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el brigadier Toamayconza Palomino, medida que será evaluada en una audiencia ante el Juzgado de Investigación Preparatoria para Delitos de Flagrancia.