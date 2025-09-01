Magaly Hidalgo Lachira es una joven egresada y licenciada en Enfermería por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) en la ciudad de Chiclayo. La profesional de la salud logró un hito profesional al alcanzar el primer puesto en el examen de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) 2025-II. Hidalgo agradeció a su madre por tan ansiado reconocimiento.

"Recibir la noticia fue una gran emoción. Lloré de alegría junto con mi madre y mi familia, vivimos una inmensa felicidad", relató aún conmovida la serumnista, en una entrevista por su universidad. Magaly contó que el ansiado lugar lo alcanzó gracias a su perseverancia, constancia, esfuerzo y disciplina que mantuvo durante todo el proceso. También agradeció el apoyo incondicional de su familia.

La joven contó que sus experiencias de salud que vivió durante su desarrollo académico y profesional fueron clave para reforzar su compromiso con la enfermería. "Esto reafirmó mi vocación y me permitió comprender que la profesión no solo implica conocimientos, sino también brindar un cuidado humanizado".

Examen SERUMS fue un desafío

Hidalgo relató su proceso de cómo se preparó para el examen SERUMS 2025-II, indicó que fue un desafío emocional y académico, pero que supo cómo enfrentarlo. "No me di por vencida y decidí esforzarme, dando lo mejor de mí. Para ello, organicé mi tiempo, mantuve una actitud positiva y me motivé a mí misma. Otro desafío fue la gran cantidad de contenido en todas las áreas, que afronté con disciplina, constancia y esfuerzo diario".

Ella desea aportar a las comunidades rurales y zonas vulnerables, ofreciendo un cuidado integral, humanizado y adaptado a las necesidades de cada paciente. "Mi labor incluirá no solo la atención directa, sino también la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, involucrando a la comunidad para fortalecer los hábitos saludables".

Además, Magaly consideró fundamental colaborar con otros profesionales de la salud para garantizar una atención más efectiva y coordinada. De esta manera, espero contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer mi vocación de servicio.

Disciplina y organización son la clave

Hidalgo sostuvo que su formación en USAT también fueron parte esencial de su desarrollo, para poner en práctica los valores aprendidos. "La humildad para reconocer que siempre hay algo nuevo por aprender de los demás; el respeto a la persona humana como guía para tratar a todos con justicia y dignidad; la prudencia para actuar con responsabilidad; y la tolerancia para trabajar en armonía con las diferencias".

La serumnista destacó que parte de su logro se debe a la disciplina y organización en su labor como enfermera. "La disciplina ayuda a cumplir con las responsabilidades y a mantenerse al día con los conocimientos. La organización facilita gestionar el tiempo, priorizar tareas y colaborar con otros profesionales, lo que permite brindar un cuidado seguro, eficiente y humanizado", agregó.

