Piura: centro de salud queda sin techo tras vientos de gran intensidad

Un establecimiento de salud, ubicado en el centro poblado La Loma, en el distrito de Huarmaca, en la región de Piura, quedó inoperativo luego de que vientos que alcanzaron velocidades de 45 km/h arrasaran con el techo en segundos.

"Todos salieron corriendo, desesperados, con temor de que les caiga el techo encima. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar, pero daños materiales hay bastantes", sostuvo la ciudadana Etelvina Chiroque.

La paralización de la atención médica viene afectando a más de 7.000 pobladores que viven en la zona y en los seis caseríos aledaños, ya que ahora los ciudadanos deben trasladarse más de 2 horas para llegar al puesto de salud mas cercano.

Cabe señalar que el año pasado se renovó este techo. Sin embargo, la infraestructura no contaría con la capacidad para soportar vientos de gran intensidad.

Aseguran solución

Desde la subregión de Salud Morropón - Huancabamba se informó que se ha realizado una visita técnica a otro centro de salud que presenta una afectación similar, donde han iniciado la instalación del techo. Se prevé que en las próximas horas se lleven a cabo las mismas acciones en La Loma.