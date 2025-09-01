HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai
Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai     Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai     Perú vence a Ecuador en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai     
Sociedad

Piura: centro de salud queda sin techo tras vientos de gran intensidad

Más de 7.000 ciudadanos que viven en el centro poblado y seis caseríos aledaños se han visto afectados.


Pobladores reportaron considerables daños materiales.
Pobladores reportaron considerables daños materiales. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: cortesía.

Un establecimiento de salud, ubicado en el centro poblado La Loma, en el distrito de Huarmaca, en la región de Piura, quedó inoperativo luego de que vientos que alcanzaron velocidades de 45 km/h arrasaran con el techo en segundos.

"Todos salieron corriendo, desesperados, con temor de que les caiga el techo encima. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar, pero daños materiales hay bastantes", sostuvo la ciudadana Etelvina Chiroque.

Puedes ver: Un fallecido y cinco heridos deja accidente de tránsito en Piura

lr.pe

La paralización de la atención médica viene afectando a más de 7.000 pobladores que viven en la zona y en los seis caseríos aledaños, ya que ahora los ciudadanos deben trasladarse más de 2 horas para llegar al puesto de salud mas cercano.

Cabe señalar que el año pasado se renovó este techo. Sin embargo, la infraestructura no contaría con la capacidad para soportar vientos de gran intensidad.

Aseguran solución

Desde la subregión de Salud Morropón - Huancabamba se informó que se ha realizado una visita técnica a otro centro de salud que presenta una afectación similar, donde han iniciado la instalación del techo. Se prevé que en las próximas horas se lleven a cabo las mismas acciones en La Loma.

Notas relacionadas
Piura: sale a sepelio y luego lo encuentran sin vida en terreno baldío

Piura: sale a sepelio y luego lo encuentran sin vida en terreno baldío

LEER MÁS
Piura: mujer es hallada sin vida en el prostíbulo La Colmena

Piura: mujer es hallada sin vida en el prostíbulo La Colmena

LEER MÁS
Un fallecido y cinco heridos deja accidente de tránsito en Piura

Un fallecido y cinco heridos deja accidente de tránsito en Piura

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El joven que sobrevivió al accidente de bus más trágico de la historia del Perú: "Se tiró de la ventana y llegó al hospital en taxi"

El joven que sobrevivió al accidente de bus más trágico de la historia del Perú: "Se tiró de la ventana y llegó al hospital en taxi"

LEER MÁS
Mototaxista y su menor hija son retenidas por extorsionador en Carabayllo: exigen S/50.000 a dueño de empresa

Mototaxista y su menor hija son retenidas por extorsionador en Carabayllo: exigen S/50.000 a dueño de empresa

LEER MÁS
¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

LEER MÁS
Si tu DNI no coincide con tu domicilio actual en el Perú, esta es la multa que debes pagar en 2025

Si tu DNI no coincide con tu domicilio actual en el Perú, esta es la multa que debes pagar en 2025

LEER MÁS
Colegio de Contadores recupera sede tras 14 años: ¿qué ocurrió con el local principal?

Colegio de Contadores recupera sede tras 14 años: ¿qué ocurrió con el local principal?

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota