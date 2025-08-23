HOYSuscripcion LR Focus

Caen 'Los Buitres de la Capital' tras asaltar a cambistas: se refugiaron en lujoso hotel de Arequipa

Seis integrantes de la banda fueron capturados por la Policía horas después de robar 70 mil dólares a dos casas de cambio, entre los detenidos hay mujeres investigadas por marcaje.

Delincuentes fugaron en auto negro que luego abandonaron, después fueron a hotel del cercado de Arequipa. Foto: Mirelia Quispe - La República.
La Policía en Arequipa detuvo este sábado 23 de agosto a seis personas implicadas en el robo de ayer contra una casa de cambio. Los sospechosos fueron aprehendidos en un hotel lujoso del centro histórico de la Ciudad Blanca, cuyas habitaciones oscilan entre los 400 a 500 soles por día.   

Según la Policía hay 6 detenidos, 4 varones y 2 mujeres. Las féminas estarían siendo investigadas por la modalidad de marcaje, es decir proporcionaban los datos para perpetrar el robo. Los varones serían peruanos con antecedentes penales y de requisitoria.

“Hasta el momento no se encontró armamento, pero sí hay dinero que se está recuperando”, expresó el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Arequipa. Asimismo, el mando policial se acercó a los familiares de los afectados y les indicó que harán todo lo posible para investigar a fondo y recuperar el dinero que ascendería a 70 mil dólares.

Investigaciones de la Policía

Tres sujetos fueron los que asaltaron ayer a mujeres cambistas, amenazándolas con armas de fuego. Según las pesquisas de la PNP, luego fugaron en un auto, el que abandonaron entre el distrito de Chiguata y Paucarpata. Después se habrían hospedado en el hotel lujoso cercano a la Plaza de Armas de Arequipa.

Según la Policía, el cómplice que condujo el vehículo de la fuga de placa AZC 529 marca Honda estaría no habido. El auto no solo fue abandonado, sino que tenía una placa clonada y fue robado el 7 de julio en Lima, por tres sujetos.

“Estamos haciendo las comparaciones del robo de Lima para ver si los integrantes de esta banda criminal son los mismos que robaron el vehículo en Lima, por el momento los detenidos en este hotel tienen requisitorias y antecedentes”, informó Olger Benavides.

Cambistas indignados piden justicia

A las afueras del hotel también se reunió un grupo de cambistas quienes también trabajan en la zona del robo, conocida como “La Negrita” en la avenida Venezuela del Cercado. Ellos indicaron que ayer hubo mucho tráfico vehicular y que por ello la Policía podría haberlos detenido en ese instante.

“Ningún policía en la zona, hubo mucho tráfico para que avancen rápido, los policías podían atraparlos, es una tierra de nadie, debería haber más efectivos”, indicó una de las cambistas.

