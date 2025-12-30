HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horario y zonas afectadas este miércoles 31 de diciembre

SEAL informó que los cortes de energía eléctrica en Arequipa se registrarán este miércoles en horas de la tarde. Revisa las zonas que se verán afectadas.

Recuerda desenchufar electrodomésticos para evitar posibles daños.
Recuerda desenchufar electrodomésticos para evitar posibles daños.

La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) informó sobre un corte de luz en dos distritos de Arequipa este miércoles 31 de diciembre del 2025. Esta interrupción del servicio responde a los trabajos del cambio de seccionadores CUT OUT en estructura. De esta forma, se recomienda a usuarios tomar las precauciones necesarias durante el periodo de suspensión del servicio en ciertas zonas de la ciudad.

Corte de luz en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?

Provincia de Arequipa: distritos de Cayma y Yanahuara.

PUEDES VER: Arequipa: hombre denuncia falta de indemnización tras sufrir amputación por atropello de tráiler

Corte de luz en Arequipa, miércoles 31 de diciembre: horarios y zonas

En el distrito de Cayma el corte de luz afectará a las siguientes urbanizaciones: Colegio de Ingenieros, Leon XIII, Los Cedros, Quinta Gamero y Señor de La Caña, Señorial.

En tanto, para el distrito de Yanahuara no se especificó las zonas, por lo que deberá revisar si su número de subestación (SE), consignado en su recibo, se encuentra en el aviso de interrupción programada. El horario de restricción para ambos es desde la 1.00 p. m. hasta las 2.00 p. m.

Las subestaciones afectadas son: 1542, 3082, 3164, 1439, 3267, 2757, 3270, 4324, 1800, 2584, 2360, 2327, 3167, 3667, 5056, 3634, 3165, 1232, 3081, 3274, 1778, 2500, 3166, 4664, 4721, 4732, 4882, 4916, 5022, 4818, 5060, 5179, 4970, 5387.

PUEDES VER: Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

¿Qué hacer ante un corte de luz programado por Seal?

Ante los constantes cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

  • Carga previamente tus dispositivos móviles.
  • Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
