Sociedad

Incendio en el centro de Arequipa: inquilinos habrían prendido fuego en inmueble con orden de desalojo

La Policía Nacional reportó daños en la calle Jerusalén, en el centro de Arequipa. Tras ello, reportaron daños en el patrimonio cultural durante la intervención judicial.

Los inquilinos habrían provocado el incendio al negarse a desalojarlo. Foto: Composición LR
El inmueble que funcionaba como la discoteca 'Imperio Club' desde hace 8 años, ubicado en la segunda cuadra de la calle Jerusalén, tiene una orden de desalojo. Ante ello, la Policía Nacional se apersonó al lugar para retirar a los ocupantes, quienes no accedieron y se estuvieron dentro de la edificación afectada tras presuntamente haber iniciado el siniestro.

Las autoridades, con ayuda de un rochabus o pinochito, actuaron en la emergencia para sofocar las llamas del incendio. Los presuntos inquilinos usaron llantas viejas junto con piedras para iniciar el incendio. Trascendió que los implicados permanecieron dentro del establecimiento durante el siniestro a fin de evitar el desalojo y serían ciudadanos extranjeros.

Autoridades en incendio en el centro de Arequipa. Foto: Mirelia Quispe.

lr.pe

Violento desalojo en discoteca de Arequipa termina en incendio

Tras la emergencia, el Cuerpo General de Bomberos y la Policía Nacional logró confinar las llamas del siniestro que provocaron daños en las estructuras del patrimonio cultural de Arequipa. De acuerdo a las imágenes del incendio, las autoridades sacaron del lugar a mujeres y niños, quienes se habrían mantenido atrincherados en el inmueble en disputa.

Incendio provocó daños en el patrimonio cultural del centro histórico de Arequipa. Foto. Mirelia Quispe

La información policial sostiene que el inmueble ya tenía una orden de desalojo. Ante ello, se han detenido alrededor de 10 ciudadanos extranjeros que se encontraban dentro del local, según preció el crnel Giuliano Areguedas, de la Policía Nacional. Cabe resaltar que la emergencia habría durado un aproximado de dos horas.

Nota en desarrollo

