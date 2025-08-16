Huésped es hallado muerto en hostal del centro de Arequipa: sospechan de homicidio

La mañana del 16 de agosto una trágica escena fue vista por el administrador del hostal “Violeta” en el Cercado de Arequipa. Un hombre que estaba en el cuarto piso del cuarto número 28, yacía sin vida en el piso, con manchas de sangre sobre su ropa y un cable amarillo alrededor de su cuerpo. Ante la macabra escena, llamó a la Policía de Palacio Viejo.

Según la constatación policial, el cuerpo sería de Javier Juan de Dios Escobar Condori de 44 años. El varón habría sido asesinado por la persona con la que compartía la habitación. El sospechoso, Miguel Ángel Guevara Salas, se habría hospedado desde el 5 de agosto y habría matado a su compañero el último 15 de agosto para luego abandonar el hostal. Su paradero es desconocido.

La víctima vestía un pantalón negro, polo negro con una figura roja y zapatillas negras, a lado de él se encontró una bolsa de mercado con objetos que aún investiga la Policía. En el piso y en sus prendas había varias manchas de sangre, además del cable amarillo en su cuerpo.

Policía realiza investigación

"La información que tenemos es que el contratante del hospedaje, Guevara Salas, quien trabajaría en construcción civil, salió del hospedaje ayer el 15 de agosto en la tarde y ya no volvió más, presuntamente dejando a esta persona en la habitación. En este momento, la Policía está tras sus pasos y esperamos capturarlo lo antes posible para esclarecer esto, aunque el caso ya está a cargo de la Divincri y del Ministerio Público, todas las unidades estamos comprometidas en su búsqueda", dijo el comisario de Palacio Viejo, comandante PNP Percy Torres Romero.

Asimismo, los administradores del hostal indicaron que se oía música fuerte en el cuarto y que la víctima visitó al presunto homicida, añadieron que estaban tomando bebidas alcohólicas.

Los familiares de la víctima no descartaban que hayan envenenado a Juan de Dios Escobar. Por otro lado, los vecinos mostraron su cansancio al pedir constantemente más seguridad y fiscalización en Calle Nueva, Deán Valdivia y alrededores, ya que el hecho ocurrió en pleno centro de Arequipa y cuestionan el pésimo manejo en seguridad de las autoridades.