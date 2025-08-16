HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
Sociedad

Huésped es hallado muerto en hostal del centro de Arequipa: sospechan de homicidio

Fallecido fue encontrado con signos de violencia en hospedaje de Arequipa. Vecinos denuncian constantes peleas, consumo de sustancias y falta de seguridad en la zona turística.

Presunto homicidio ocurrió en pleno centro de Arequipa. Foto: Mirelia Quispe - La República.
Presunto homicidio ocurrió en pleno centro de Arequipa. Foto: Mirelia Quispe - La República.

La mañana del 16 de agosto una trágica escena fue vista por el administrador del hostal “Violeta” en el Cercado de Arequipa. Un hombre que estaba en el cuarto piso del cuarto número 28, yacía sin vida en el piso, con manchas de sangre sobre su ropa y un cable amarillo alrededor de su cuerpo. Ante la macabra escena, llamó a la Policía de Palacio Viejo.

Según la constatación policial, el cuerpo sería de Javier Juan de Dios Escobar Condori de 44 años. El varón habría sido asesinado por la persona con la que compartía la habitación. El sospechoso, Miguel Ángel Guevara Salas, se habría hospedado desde el 5 de agosto y habría matado a su compañero el último 15 de agosto para luego abandonar el hostal. Su paradero es desconocido.

PUEDES VER: Congresista María Agüero recibe pifias y abucheos del público en aniversario de Arequipa

lr.pe

La víctima vestía un pantalón negro, polo negro con una figura roja y zapatillas negras, a lado de él se encontró una bolsa de mercado con objetos que aún investiga la Policía. En el piso y en sus prendas había varias manchas de sangre, además del cable amarillo en su cuerpo.

Policía realiza investigación

"La información que tenemos es que el contratante del hospedaje, Guevara Salas, quien trabajaría en construcción civil, salió del hospedaje ayer el 15 de agosto en la tarde y ya no volvió más, presuntamente dejando a esta persona en la habitación. En este momento, la Policía está tras sus pasos y esperamos capturarlo lo antes posible para esclarecer esto, aunque el caso ya está a cargo de la Divincri y del Ministerio Público, todas las unidades estamos comprometidas en su búsqueda", dijo el comisario de Palacio Viejo, comandante PNP Percy Torres Romero.

Asimismo, los administradores del hostal indicaron que se oía música fuerte en el cuarto y que la víctima visitó al presunto homicida, añadieron que estaban tomando bebidas alcohólicas.

Los familiares de la víctima no descartaban que hayan envenenado a Juan de Dios Escobar. Por otro lado, los vecinos mostraron su cansancio al pedir constantemente más seguridad y fiscalización en Calle Nueva, Deán Valdivia y alrededores, ya que el hecho ocurrió en pleno centro de Arequipa y cuestionan el pésimo manejo en seguridad de las autoridades.

Notas relacionadas
Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos

Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos

LEER MÁS
Gobierno Regional de Arequipa pide anular viabilidad técnica otorgada al Megapuerto de Corío: "Debilita la seriedad del proceso"

Gobierno Regional de Arequipa pide anular viabilidad técnica otorgada al Megapuerto de Corío: "Debilita la seriedad del proceso"

LEER MÁS
¿Cuántos años cumple Arequipa 2025? Esta es la fecha exacta de fundación española de la 'Ciudad Blanca'

¿Cuántos años cumple Arequipa 2025? Esta es la fecha exacta de fundación española de la 'Ciudad Blanca'

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

LEER MÁS
Menores peruanos desaparecidos en EE. UU. aparecen en Perú junto con su padre: madre aún no es encontrada

Menores peruanos desaparecidos en EE. UU. aparecen en Perú junto con su padre: madre aún no es encontrada

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, el domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque, el domingo 17 agosto: horario y distritos afectados, según Ensa

LEER MÁS
Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

Municipalidad de Lima desaloja a familias en Surco por obras de la Vía Expresa Sur: "Están usurpando nuestro terreno"

LEER MÁS
Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos

Corso de Arequipa: GANADORES a mejor delegación, carro alegórico y danza de los 4 agrupamientos

LEER MÁS
Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria cerca a Óvalo Gutiérrez, en Miraflores: PNP investiga el hecho

Atacan a balazos a hombre en exteriores de inmobiliaria cerca a Óvalo Gutiérrez, en Miraflores: PNP investiga el hecho

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sociedad

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Sujetos acribillan a balazos a hombre frente a su familia en la Plaza San Martín, Cercado de Lima

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota