Arequipa: PNP interviene tráiler con centenares de prendas de contrabando de Bolivia y Chile

La Policía Fiscal en Arequipa intervino el 30 de agosto al chofer de un tráiler cargado de fardos de ropa y licores en la modalidad contrabando. Los agentes estuvieron tras sus pasos, el conductor al darse cuenta, quiso cambiar de la ruta, pero igualmente fue detenido. Alegó en su defensa que solo fue contratado para el transporte de carga y le pagaron 800 soles.

El chofer es un varón de iniciales V.I.S, quien conducía el tráiler de placa D5A-913, fue intervenido entre la avenida Los Fundadores y el jirón Dos de Mayo del distrito de Santa Rita de Siguas. Los agentes, al mando del capitán PNP Ernesto Casillas, hallaron dentro del vehículo fardos de ropa aparentemente usada, cajas de botellas de bebidas alcohólicas con marcas Black Label, 1800 Tequila, Buchanan’s, Jack Daniel’s. El conductor no supo responder por la documentación de estos.

“El conductor al darse cuenta que lo estábamos siguiendo optó por no seguir el camino que conduce regularmente a Lima e ingresó a Santa Rita de Siguas, esto para tratar de desviar a las autoridades, en el interior del distrito de Santa Rita como las calles son pequeñas, se procede a su intervención”, precisó el capitán Casillas. Los productos tendrían procedencia boliviana y chilena.

Investigaciones de la PNP

La Policía investiga si el chofer pertenece a una banda criminal o si solo prestó el servicio de transporte sin tener vinculación a los contrabandistas. “El conductor aduce que él solo fue contratado por vía telefónica e indica no tener conocimiento de los productos que transportaban de Arequipa a Lima”, añadió Casillas.

Por último, el capitán PNP informó que investigarán a las personas que estarían involucradas y se levantará secreto de llamadas. Asimismo, personal de la Sunat refirió que las decenas de ropas de segundo uso requisadas se donarán a las personas más necesitadas.