HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre
Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     Senamhi alerta dos fenómenos peligrosos este 1 de setiembre     
Sociedad

Arequipa: PNP interviene tráiler con centenares de prendas de contrabando de Bolivia y Chile

Camión también cargaba un centenar de cajas de bebidas alcohólicas. Mercadería de contrabando tenía como destino Lima.

Chofer indicó que él solo trasladaba la mercadería. Foto: Mirelia Quispe - La República.
Chofer indicó que él solo trasladaba la mercadería. Foto: Mirelia Quispe - La República.

La Policía Fiscal en Arequipa intervino el 30 de agosto al chofer de un tráiler cargado de fardos de ropa y licores en la modalidad contrabando. Los agentes estuvieron tras sus pasos, el conductor al darse cuenta, quiso cambiar de la ruta, pero igualmente fue detenido. Alegó en su defensa que solo fue contratado para el transporte de carga y le pagaron 800 soles.

El chofer es un varón de iniciales V.I.S, quien conducía el tráiler de placa D5A-913, fue intervenido entre la avenida Los Fundadores y el jirón Dos de Mayo del distrito de Santa Rita de Siguas. Los agentes, al mando del capitán PNP Ernesto Casillas, hallaron dentro del vehículo fardos de ropa aparentemente usada, cajas de botellas de bebidas alcohólicas con marcas Black Label, 1800 Tequila, Buchanan’s, Jack Daniel’s. El conductor no supo responder por la documentación de estos.

PUEDES VER: Arequipa: llantería sufre incendio, se sospecha de extorsión

lr.pe

“El conductor al darse cuenta que lo estábamos siguiendo optó por no seguir el camino que conduce regularmente a Lima e ingresó a Santa Rita de Siguas, esto para tratar de desviar a las autoridades, en el interior del distrito de Santa Rita como las calles son pequeñas, se procede a su intervención”, precisó el capitán Casillas. Los productos tendrían procedencia boliviana y chilena.

Investigaciones de la PNP

La Policía investiga si el chofer pertenece a una banda criminal o si solo prestó el servicio de transporte sin tener vinculación a los contrabandistas.  “El conductor aduce que él solo fue contratado por vía telefónica e indica no tener conocimiento de los productos que transportaban de Arequipa a Lima”, añadió Casillas.

Por último, el capitán PNP informó que investigarán a las personas que estarían involucradas y se levantará secreto de llamadas. Asimismo, personal de la Sunat refirió que las decenas de ropas de segundo uso requisadas se donarán a las personas más necesitadas.

Notas relacionadas
Arequipa: llantería sufre incendio, se sospecha de extorsión

Arequipa: llantería sufre incendio, se sospecha de extorsión

LEER MÁS
Arequipa: indignación por grafiti en columna de portal de la Plaza de Armas

Arequipa: indignación por grafiti en columna de portal de la Plaza de Armas

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 1 al 5 de septiembre

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 1 al 5 de septiembre

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

LEER MÁS
Senamhi emite dos alertas por fenómenos peligrosos en Perú este 1 de setiembre: regiones afectadas

Senamhi emite dos alertas por fenómenos peligrosos en Perú este 1 de setiembre: regiones afectadas

LEER MÁS
Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales

Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales

LEER MÁS
Tragedia en Huaral: menor de 14 años se descompensó en centro de juegos de Mega Plaza y murió en el hospital

Tragedia en Huaral: menor de 14 años se descompensó en centro de juegos de Mega Plaza y murió en el hospital

LEER MÁS
Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

Segundo lote de trenes de López Aliaga se encuentran varados en el Parque de la Muralla: presentan signos de oxidación

LEER MÁS
Más de 12.000 personas han sido reportadas como desaparecidas

Más de 12.000 personas han sido reportadas como desaparecidas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Sociedad

Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Temblor en Perú HOY, 31 de agosto, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor de magnitud 5,0 se sintió en Ica hoy, según IGP

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota