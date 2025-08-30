Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 1 al 5 de septiembre

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó sobre nuevos cortes de electricidad programados en varios distritos de Arequipa, como parte de sus labores de mantenimiento y refuerzo de las redes. Según la empresa, estas interrupciones podrán durar hasta 8 horas y afectarán distintas subestaciones.

Seal recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer horarios y zonas afectadas, y solicitó a la población tomar las precauciones necesarias durante la realización de estos trabajos.

Corte de luz en Arequipa: cuáles son los horarios y distritos afectados

Corte de luz 2 de septiembre

Distrito de Mejía

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Mantenimiento de redes de media tensión Zonas afectadas: Urbanizaciones Guilardi, Las Casuarinas y Las Casuarinas II

Urbanizaciones Guilardi, Las Casuarinas y Las Casuarinas II Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Distrito de Cerro Colorado

Motivo: Reforzamiento de redes por obra “Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del Alimentador Las Flores”

Zonas afectadas: A.V.I.S Aldo Moro, Alipio Ponce Vásquez, Andrés Avelino Cáceres, Francisco García Calderón (Sectores 1, 2, 3 y 4), Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernán Bedoya Forga II, Las Flores (Zonas 1 a 8), Las Gardenias, Las Torres, Santa Isabel, Santa Isabel II, Taller Canteras II, Villa Las Canteras, Villa Magisterial (1, 2, 3 y 4)

Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

Arequipa

Motivo: Mantenimiento de redes por cambio de TAP en SED 4905

Zonas afectadas: No detalladas

Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 8:45 a. m.

Motivo: Mantenimiento de redes por cambio de TAP en SED 1244

Zonas afectadas: No detalladas

Horario de interrupción: 9:00 a. m. – 9:45 a. m.

Motivo: Mantenimiento de redes por cambio de TAP en SED 3115

Horario de interrupción: 10:00 a. m. – 10:45 a. m.

Motivo: Mantenimiento de redes por cambio de TAP en SED 1245

Zonas afectadas: No detalladas

Horario de interrupción: 11:00 a. m. – 11:45 a. m.

Zonas afectadas: P.T. Urb. La Libertad

Horario de interrupción: 12:00 p. m. – 12:45 p. m.

Motivo: Mantenimiento de redes por cambio de TAP en SED 5341

Corte de luz 3 de septiembre

Arequipa

Zonas afectadas: Urb. Las Mercedes

Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 01:00 p. m.

Motivo: Reforzamiento de redes por instalación de tablero de distribución

Zonas afectadas: Nicolás de Piérola – San Martín

Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 01:00 p. m.

Motivo: Reforzamiento de redes por cambio de transformador de 50 Kva a 160 Kva en SED 3550

Zonas afectadas: Asc. Peruarbo Sec. Perú

Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 01:00 p. m.

Motivo: Reforzamiento de redes por cambio de transformador de 50 Kva a 100 Kva en SED 4027

Corte de luz 5 de septiembre

Distritos de Bella Unión y Lomas

Motivo: Mantenimiento de redes por subsanación de deficiencias del Proc. 014-2022

Zonas afectadas:

Bella Unión: Sacaco

Lomas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas

Bella Unión: Sacaco Lomas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 9688, 9655, 9882, 9993, 9627, 9569, 9659, 9626, 9864, 9863, 9412, 9635, 9806, 9566, 9654, 9624, 9567, 9349, 9827, 9847, 9846

Distritos de José Luis Bustamante y Rivero

Motivo: Mantenimiento de redes por modificación de armado en las EMT N°06444 y 13894 para PERUMIN

Zonas afectadas: Urbanización Vegal I

Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Subestaciones involucradas (SED): 1369, 4044, 3701, 1880, 4682, 2375, 5180, 5272, 5037, 5397, 5396, 5395, 5398, 5399

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.

Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.

Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.

También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.

Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

Carga previamente tus dispositivos móviles.

Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.

Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.

Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

