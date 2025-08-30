HOYSuscripcion LR Focus

¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
Sociedad

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 1 al 5 de septiembre

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) programó nuevos cortes de electricidad de hasta 8 horas en varios distritos, incluyendo Mejía, Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero.

Cortes de luz programados en Arequipa
Cortes de luz programados en Arequipa | Composición LR | Andina/difusión

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó sobre nuevos cortes de electricidad programados en varios distritos de Arequipa, como parte de sus labores de mantenimiento y refuerzo de las redes. Según la empresa, estas interrupciones podrán durar hasta 8 horas y afectarán distintas subestaciones.

Seal recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer horarios y zonas afectadas, y solicitó a la población tomar las precauciones necesarias durante la realización de estos trabajos.

PUEDES VER: Detienen a falsa enfermera por secuestrar a recién nacida en Hospital de Trujillo: bebé regresa con su madre

lr.pe

Corte de luz en Arequipa: cuáles son los horarios y distritos afectados

Corte de luz 2 de septiembre

Distrito de Mejía

  • Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión
  • Zonas afectadas: Urbanizaciones Guilardi, Las Casuarinas y Las Casuarinas II
  • Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.

Distrito de Cerro Colorado

  • Motivo: Reforzamiento de redes por obra “Mejoramiento de nivel de tensión 10kV a 22.9kV del Alimentador Las Flores”
  • Zonas afectadas: A.V.I.S Aldo Moro, Alipio Ponce Vásquez, Andrés Avelino Cáceres, Francisco García Calderón (Sectores 1, 2, 3 y 4), Goyeneche, Guillermo Mercado, Hernán Bedoya Forga II, Las Flores (Zonas 1 a 8), Las Gardenias, Las Torres, Santa Isabel, Santa Isabel II, Taller Canteras II, Villa Las Canteras, Villa Magisterial (1, 2, 3 y 4)
  • Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 4:00 p. m.

Arequipa

  • Motivo: Mantenimiento de redes por cambio de TAP en SED 4905
  • Zonas afectadas: No detalladas
  • Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 8:45 a. m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes por cambio de TAP en SED 1244
  • Zonas afectadas: No detalladas
  • Horario de interrupción: 9:00 a. m. – 9:45 a. m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes por cambio de TAP en SED 3115
  • Horario de interrupción: 10:00 a. m. – 10:45 a. m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes por cambio de TAP en SED 1245
  • Zonas afectadas: No detalladas
  • Horario de interrupción: 11:00 a. m. – 11:45 a. m.
  • Zonas afectadas: P.T. Urb. La Libertad
  • Horario de interrupción: 12:00 p. m. – 12:45 p. m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes por cambio de TAP en SED 5341

Corte de luz 3 de septiembre

Arequipa

  • Zonas afectadas: Urb. Las Mercedes
  • Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 01:00 p. m.
  • Motivo: Reforzamiento de redes por instalación de tablero de distribución
  • Zonas afectadas: Nicolás de Piérola – San Martín
  • Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 01:00 p. m.
  • Motivo: Reforzamiento de redes por cambio de transformador de 50 Kva a 160 Kva en SED 3550
  • Zonas afectadas: Asc. Peruarbo Sec. Perú
  • Horario de interrupción: 08:00 a. m. – 01:00 p. m.
  • Motivo: Reforzamiento de redes por cambio de transformador de 50 Kva a 100 Kva en SED 4027

Corte de luz 5 de septiembre

Distritos de Bella Unión y Lomas

  • Motivo: Mantenimiento de redes por subsanación de deficiencias del Proc. 014-2022
  • Zonas afectadas:
    Bella Unión: Sacaco
    Lomas: Costa Azul, Cruce Lomas, Los Jazmines, Puerto Lomas
  • Horario de interrupción: 7:30 a. m. – 3:30 p. m.
  • Subestaciones involucradas (SED): 9688, 9655, 9882, 9993, 9627, 9569, 9659, 9626, 9864, 9863, 9412, 9635, 9806, 9566, 9654, 9624, 9567, 9349, 9827, 9847, 9846

Distritos de José Luis Bustamante y Rivero

  • Motivo: Mantenimiento de redes por modificación de armado en las EMT N°06444 y 13894 para PERUMIN
  • Zonas afectadas: Urbanización Vegal I
  • Horario de interrupción: 8:00 a. m. – 1:00 p. m.
  • Subestaciones involucradas (SED): 1369, 4044, 3701, 1880, 4682, 2375, 5180, 5272, 5037, 5397, 5396, 5395, 5398, 5399

PUEDES VER: Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

lr.pe

¿Cómo revisar el recibo de Seal?

Los usuarios tienen la posibilidad de consultar su consumo eléctrico actual y de hasta cinco meses anteriores a través del portal web Consulta. Además, también pueden acceder a esta información mediante la red social WhatsApp, como parte de los canales digitales disponibles.

  • Los interesados deben ingresar al siguiente link: https://app.seal.com.pe/WebConsulta/busquedarapida/buscarapidac.
  • Luego de ello, debes escribir el número de contrato que te corresponde y luego presionar 'buscar'.
  • Allí podrás visualizar el costo de la última deuda y también posiblemente las anteriores.
  • También figura el consumo de kilovatios por hora, el periodo, el nombre del cliente y la fecha de vencimiento de la deuda.
  • Los usuarios podrán comparar sus gastos de los últimos meses.

Recomendaciones ante cortes de luz

Ante los cortes de luz programados de energía eléctrica anunciados por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) en varios distritos de Arequipa, es importante que los ciudadanos tomen medidas preventivas para reducir inconvenientes durante el periodo de interrupción del servicio. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones útiles para afrontar estos cortes de manera segura y organizada:

  • Carga previamente tus dispositivos móviles.
  • Mantén reservas de agua potable si dependes de sistemas eléctricos para su distribución.
  • Desconecta electrodomésticos para evitar daños por picos de voltaje.
  • Usa linternas a pilas en lugar de velas para mayor seguridad

