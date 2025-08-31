Arequipa: llantería sufre incendio, se sospecha de extorsión

Un negocio dedicado a la venta de llantas en la ciudad de Arequipa quedó reducido a cenizas tras sufrir un incendio en la madrugada. No hubo víctimas, pero sí cuantiosas pérdidas. Lo más preocupante, es que el fuego habría sido provocado, como represalia de extorsionadores.

El incendio empezó cerca de las 2 a.m. en un local ubicado en la primera cuadra de la calle Elías Aguirre, en el distrito de Miraflores. El predio almacenaba gran cantidad de llantas y aros que hicieron combustión. Se requirió el apoyo de tres compañías de bomberos para extinguir el fuego cerca de las 5 a.m., las pérdidas superarían los 100 mil soles.

Policía investiga caso de extorsión

Agentes del área de Secuestros de la Divincri llegaron a la zona para las investigaciones, debido a que el incendio sería obra de extorsionadores. Fuentes de la PNP indicaron que el dueño del comercio denunció hace dos meses que era amenazado con el cobro de cupos, sin embargo, las investigaciones no prosperaron.

Además, circula por redes sociales un video de una cámara de seguridad donde se aprecia a un sujeto rociar un líquido y prender fuego en lo que sería la puerta del negocio. Las investigaciones policiales analizarán la veracidad del video.

Vale mencionar que en la calle del predio siniestrado existen otros comercios del mismo giro. No se descarta que estos también sean víctimas de las extorsiones. De ser el caso, sería el segundo rubro de comerciantes de Arequipa bajo el yugo de la delincuencia, anteriormente fueron los madereros de la avenida Jesús.