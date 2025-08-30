Arequipa: indignación por grafiti en columna de portal de la Plaza de Armas

Un grupo de ciudadanos de Arequipa mostraron su indignación por el nuevo atentado al centro histórico, ahora con un grafiti a uno de los portales de la Plaza de Armas. Ellos indicaron que ya hicieron varios llamados a Gabriel Damiani (gerente del Centro Histórico) y a Harold Loli Rosales (Director de Órgano Desconcentrado de Cultura de Arequipa) pero no obtienen respuestas.

“Este año se conmemoran 25 años del título al centro histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿así lo vamos a celebrar? En el papel de la Municipalidad de Arequipa está tener brigadas de control, las personas que están depredando nuestro patrimonio deben tener sanción”, dijo Luis Maldonado, arquitecto miembro del grupo 'Guardianes del Patrimonio'.

Guardianes llaman la atención

“¿Dónde está el Ministerio de Cultura? Que actúe, hace poco hemos encontrado una escultura de un león en el puente Grau con 200 años, totalmente destruido y no hay sanciones y mientras esto siga, habrá más destrucciones”, indicó Carlos Rivas, otro integrante del grupo.

Rivas también mencionó que se creó 'Guardianes del Patrimonio' para hacer visible todos los atentados al patrimonio a vista y paciencia pasiva de las autoridades competentes. También el grupo fue creado para que todos los ciudadanos sean libres de reportar cualquier incidencia negativa.

Para Fiorella Salazar, también una guadiana, aún no pierde la esperanza de que se pueda capacitar a las personas para querer al patrimonio y saber cómo cuidarlo.

Daños en otras zonas de Arequipa

Así mismo los integrantes indicaron que los grafitis son solo la punta del iceberg, denuncian que en el valle de Chilina se estarían construyendo predios sin ningún control, afectando el paisaje urbanístico de la cuenca del río Chili.

Además de casonas que están siendo destruidas sin control, restaurantes turísticos en la Plaza de Armas que colocan luces , construcciones temporales dañando también el paisaje urbanístico y poniendo en riesgo el título de patrimonio otorgado por la Unesco.

Municipalidad de Arequipa se pronuncia sobre grafiti

Frente a lo ocurrido, la Municipalidad Provincial de Arequipa emitió un comunicado condenando el daño y anunciando el inicio de una investigación para dar con los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

El gerente del Centro Histórico, Gabriel Damiani Lazo, calificó el incidente como aislado, argumentando que solo una columna resultó afectada. Pese a esta apreciación, se ha solicitado formalmente la intervención del Ministerio Público.

Tras una evaluación técnica, se confirmó que el daño es reversible. La restauración estará a cargo del Cetpro Escuela Taller Arequipa, una institución municipal especializada en formar a jóvenes en oficios tradicionales como la cantería, la carpintería y la restauración de monumentos.

Los trabajos de recuperación, programados para la primera y segunda semana de setiembre, consistirán en un minucioso tratamiento mecánico de limpieza sobre la piedra de sillar. Se ha descartado el uso de cualquier producto químico que pudiera deteriorar el material original y el valor histórico del monumento.