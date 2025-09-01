HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Buses de la Línea 36 suspenden servicio tras dos ataques armados en menos de 24 horas en San Martín de Porres

Los ataques comenzaron el domingo 31 de agosto con disparos al terminal en San Martín de Porres, seguidos de un intento de agresión a conductores el lunes 1 de septiembre, que dejaron daños en los vehículos.

Atentados armados en terminal de San Martín de Porres
Atentados armados en terminal de San Martín de Porres | Composición LR | Foto: Silvana Quiñonez/LR

Un nuevo caso de extorsión golpea al transporte público. Los buses de la empresa de la línea 36, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y Chorrillos, sufrieron dos ataques armados en menos de 24 horas, lo que obligó a la suspensión temporal de sus servicios y de aproximadamente 80 unidades por motivos de seguridad.

El primer atentado ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. del domingo 31 de agosto, cuando sujetos desconocidos dispararon contra el portón del terminal ubicado en San Martín de Porres, a modo de advertencia para que la empresa “se alinie” a las exigencias de los extorsionadores.

PUEDES VER: Sicarios asesinan al 'Loco Mere', abogado de 'Caracol', frente a su esposa e hija en el Callao

lr.pe

Horas después, el lunes 1 de septiembre, a las 5:00 a.m., cuando los conductores se alistaban para iniciar la jornada, un delincuente logró ingresar al terminal y disparó directamente contra ellos. Afortunadamente, el arma se trabó y los trabajadores escaparon ilesos. Sin embargo, más de ocho impactos de bala quedaron registrados en dos buses y en la puerta del local.

Choferes de la línea 36 denuncian falta de seguridad ante recientes actos violentos. Foto: Silvana Quiñonez/LR.

Choferes de la línea 36 denuncian falta de seguridad ante recientes actos violentos. Foto: Silvana Quiñonez/LR.

Línea 36 paraliza servicio tras atentados armados en terminal de San Martín de Porres

Los conductores de la empresa de transportes línea 36 denunciaron que, pese a los atentados sufridos en su terminal, esta sería la primera vez que son víctimas de un ataque y que nunca habían recibido exigencias de extorsionadores. Ante la falta de información clara, exigieron transparencia a los directivos.

Un conductor con más de 25 años de experiencia pidió explicaciones: “Que nos manifieste todo lo que le han mandado a él, qué cantidad le han pedido, todo eso que nos diga para poder salir a trabajar”. La medida afecta alrededor de 100 choferes y 40 cobradores, quienes no saldrán a laborar por precaución.

PUEDES VER: ¿Cuándo termina el invierno en Perú? Senamhi aclara si habrá sol en los próximos días en su pronóstico del clima

lr.pe

Otros trabajadores expresaron su temor ante la ausencia de resguardo policial. “Autoridades no tenemos. ¿Qué seguridad tenemos en las calles? ¿Con un bus de 12 metros podemos escapar? Somos presa fácil para todos, nos disparan y nos matan rápido”, declaró un chofer a La República.

Uno de los afectados, de 42 años y con más de 20 años en la empresa, relató lo ocurrido: “Ayer a las 11 de la noche metieron ocho balazos a un bus y hoy a las 5:00 a.m. volvieron y dispararon a quemarropa en el portón. Todos corrimos, pero gracias a Dios ninguna bala nos alcanzó. Los delincuentes fueron con toda la intención de matarnos”.

