Buses de la Línea 36 suspenden servicio tras dos ataques armados en menos de 24 horas en San Martín de Porres

Un nuevo caso de extorsión golpea al transporte público. Los buses de la empresa de la línea 36, que cubre la ruta entre San Martín de Porres y Chorrillos, sufrieron dos ataques armados en menos de 24 horas, lo que obligó a la suspensión temporal de sus servicios y de aproximadamente 80 unidades por motivos de seguridad.

El primer atentado ocurrió alrededor de las 11:00 p.m. del domingo 31 de agosto, cuando sujetos desconocidos dispararon contra el portón del terminal ubicado en San Martín de Porres, a modo de advertencia para que la empresa “se alinie” a las exigencias de los extorsionadores.

Horas después, el lunes 1 de septiembre, a las 5:00 a.m., cuando los conductores se alistaban para iniciar la jornada, un delincuente logró ingresar al terminal y disparó directamente contra ellos. Afortunadamente, el arma se trabó y los trabajadores escaparon ilesos. Sin embargo, más de ocho impactos de bala quedaron registrados en dos buses y en la puerta del local.

Choferes de la línea 36 denuncian falta de seguridad ante recientes actos violentos. Foto: Silvana Quiñonez/LR.

Línea 36 paraliza servicio tras atentados armados en terminal de San Martín de Porres

Los conductores de la empresa de transportes línea 36 denunciaron que, pese a los atentados sufridos en su terminal, esta sería la primera vez que son víctimas de un ataque y que nunca habían recibido exigencias de extorsionadores. Ante la falta de información clara, exigieron transparencia a los directivos.

Un conductor con más de 25 años de experiencia pidió explicaciones: “Que nos manifieste todo lo que le han mandado a él, qué cantidad le han pedido, todo eso que nos diga para poder salir a trabajar”. La medida afecta alrededor de 100 choferes y 40 cobradores, quienes no saldrán a laborar por precaución.

Otros trabajadores expresaron su temor ante la ausencia de resguardo policial. “Autoridades no tenemos. ¿Qué seguridad tenemos en las calles? ¿Con un bus de 12 metros podemos escapar? Somos presa fácil para todos, nos disparan y nos matan rápido”, declaró un chofer a La República.

Uno de los afectados, de 42 años y con más de 20 años en la empresa, relató lo ocurrido: “Ayer a las 11 de la noche metieron ocho balazos a un bus y hoy a las 5:00 a.m. volvieron y dispararon a quemarropa en el portón. Todos corrimos, pero gracias a Dios ninguna bala nos alcanzó. Los delincuentes fueron con toda la intención de matarnos”.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

