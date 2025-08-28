Sujeto incendia el auto de comerciante de chatarra en SMP: Policía investiga el móvil del ataque

Un comerciante dedicado a la compra y venta de chatarra sufrió un atentado contra su auto estacionado frente a su vivienda, luego de que un desconocido sujeto le prendiera fuego durante horas de la noche. El hecho ocurrió en la zona de la Av. Los Alisos, en el distrito de San Martín de Porres. Cámaras de seguridad registraron el delictivo accionar.

De acuerdo con las imágenes captadas, el encapuchado llegó junto a un balde de combustible en la mano y roció todo el líquido encima del vehículo, para luego encender una mecha. Las llamas envolvieron el auto por completo, mientras que el sujeto huyó rápidamente a bordo de una moto lineal donde los esperaba su cómplice. Tras el atentado, el propietario indicó no haber recibido amenazas previas.

Incendian auto en San Martín de Porres

Según el dueño del auto atacado, desconoce las razones detrás del ataque debido a que aseguró no haber sido blanco de amenazas previas, o haber recibido llamadas de índole extorsiva. Personas se encontraban dentro su vivienda cuando ocurrió el hecho y quedaron sorprendidos al percatarse de las intensas llamas.

Si bien el ataque no dejó el saldo de heridos, comprometió la puerta del local del negocio dedicado a la chatarrería, el cual estaba ubicado al costado de la casa. Una de las miembros de la familia declaró para ATV Noticias que el carro incendiado no contaba con seguro, por tal razón, han quedado en un estado económico complicado.

Policía investiga el crimen

Agentes de la comisaría de Sol de Oro llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias. En la zona encontraron tanto el balde, como la mecha que el desconocido utilizó para incendiar el vehículo. Se conoció que el dueño puso la denuncia respectiva en la misma dependencia. La Policía investiga el móvil detrás del atentado que estaría ligado a un nuevo caso de extorsión.

