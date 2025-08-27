Balacera en San Martín de Porres tras intento de asalto a camión de comida: dos personas heridas

Violento enfrentamiento entre delincuentes y la Policía Nacional del Perú deja dos heridos en San Martín de Porres | Composición LR | Municipalidad de San Martín de Porres

Un violento enfrentamiento entre delincuentes y la Policía Nacional del Perú (PNP) generó momentos de pánico en San Martín de Porres, luego de que dos sujetos armados intentaran asaltar un camión que transportaba alimentos de primera necesidad.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida José Granda con Universitaria, donde los hampones, de nacionalidad venezolana, amenazaron al chofer del vehículo con un arma de fuego. Serenos que patrullaban la zona dieron la alerta y, tras una persecución, se desató una balacera con agentes del escuadrón Los Halcones.

Balacera en San Martín de Porres deja dos heridos

Durante el intercambio de disparos, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Cayetano Heredia, donde permanecen en recuperación. Según la Policía, los delincuentes arrojaron el arma dentro del camión e intentaron huir en una motocicleta, pero fueron finalmente capturados y conducidos a la comisaría de Condevilla.

Las autoridades informaron que los detenidos se encuentran bajo investigación. En tanto, se espera un refuerzo del patrullaje preventivo en las vías principales y locales comerciales del distrito para reducir el riesgo de nuevos asaltos.

