HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Sociedad

“Pagan o a la otra no se salvan”: conductor de la empresa Santa Catalina es amenazado en plena ruta por falso pasajero

Un falso pasajero abordó un bus en Canto Grande, San Juan de Lurigancho, y dejó una carta de la banda "Los Injertos", que amenaza a los conductores con ataques si no pagan el cupo exigido.

Banda criminal de San Juan de Lurigancho intimida a transportistas de empresa Santa Catalina
Banda criminal de San Juan de Lurigancho intimida a transportistas de empresa Santa Catalina | Composición LR | Sebastián Blanco/LR

El crimen no cesa. La empresa de transportes Santa Catalina encendió de nuevo las alarmas cerca de las 8:00 p.m. del jueves 28 de agosto, cuando uno de sus trabajadores recibió una carta extorsiva.

Un delincuente, que se hizo pasar como un falso pasajero, abordó un bus en el paradero 8 de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Varias cuadras más adelante, a la altura del paradero 15, sacó un arma de su bolsillo y apuntó al conductor. Luego dejó la carta extorsiva y huyó.

PUEDES VER: Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

lr.pe

Banda criminal de San Juan de Lurigancho intimida nuevamente a transportistas

“Ya saben quiénes somos, pagan o a la otra no se salva el chofer”, se lee en la carta firmada por la banda criminal Los Injertos de San Juan de Lurigancho. Este no sería el primer ataque de esta organización, que ha generado temor entre los conductores de la empresa de transportes.

Desde junio de este año, la empresa viene recibiendo amenazas mediante cartas por parte de delincuentes con la advertencia de, en caso no pagar cupo, van a asesinar a los conductores.

Empresa de transportes recibe carta extorsiva de banda criminal Los Injertos de San Juan de Lurigancho. Foto: difusión

Empresa de transportes recibe carta extorsiva de banda criminal Los Injertos de San Juan de Lurigancho. Foto: difusión

PUEDES VER: Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Chofer de Santa Catalina baleado sigue sin ser operado

El pasado 21 de agosto, en medio del paro de transportistas, Alejandro Vargas, chofer de la empresa Santa Catalina, fue baleado mientras iniciaba su jornada laboral. Un disparo en la mejilla izquierda lo llevó directamente al área de emergencias del Hospital de San Juan de Lurigancho.

Tras permanecer más de cinco horas en el centro de salud, fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue para ser operado debido a la presencia de esquirlas en su mandíbula. Sin embargo, familiares de la víctima señalan que hasta la fecha no ha recibido la cirugía debido a la hinchazón que presenta en su rostro.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Extorsionadores detonan explosivo en casa de cantante folclórica en San Juan de Lurigancho y le exigen pagar S/80.000

Extorsionadores detonan explosivo en casa de cantante folclórica en San Juan de Lurigancho y le exigen pagar S/80.000

LEER MÁS
La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

La Selva Escondida de San Juan de Lurigancho: un paraíso natural que nació hace 40 años con la familia Escobar Rodríguez

LEER MÁS
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

LEER MÁS
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS
Hallan a mujer sin vida al interior de su habitación en SJM: PNP investiga presunto feminicidio

Hallan a mujer sin vida al interior de su habitación en SJM: PNP investiga presunto feminicidio

LEER MÁS
Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

LEER MÁS
Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota