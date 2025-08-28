“Pagan o a la otra no se salvan”: conductor de la empresa Santa Catalina es amenazado en plena ruta por falso pasajero

Banda criminal de San Juan de Lurigancho intimida a transportistas de empresa Santa Catalina | Composición LR | Sebastián Blanco/LR

El crimen no cesa. La empresa de transportes Santa Catalina encendió de nuevo las alarmas cerca de las 8:00 p.m. del jueves 28 de agosto, cuando uno de sus trabajadores recibió una carta extorsiva.

Un delincuente, que se hizo pasar como un falso pasajero, abordó un bus en el paradero 8 de Canto Grande, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Varias cuadras más adelante, a la altura del paradero 15, sacó un arma de su bolsillo y apuntó al conductor. Luego dejó la carta extorsiva y huyó.

Banda criminal de San Juan de Lurigancho intimida nuevamente a transportistas

“Ya saben quiénes somos, pagan o a la otra no se salva el chofer”, se lee en la carta firmada por la banda criminal Los Injertos de San Juan de Lurigancho. Este no sería el primer ataque de esta organización, que ha generado temor entre los conductores de la empresa de transportes.

Desde junio de este año, la empresa viene recibiendo amenazas mediante cartas por parte de delincuentes con la advertencia de, en caso no pagar cupo, van a asesinar a los conductores.

Empresa de transportes recibe carta extorsiva de banda criminal Los Injertos de San Juan de Lurigancho. Foto: difusión

Chofer de Santa Catalina baleado sigue sin ser operado

El pasado 21 de agosto, en medio del paro de transportistas, Alejandro Vargas, chofer de la empresa Santa Catalina, fue baleado mientras iniciaba su jornada laboral. Un disparo en la mejilla izquierda lo llevó directamente al área de emergencias del Hospital de San Juan de Lurigancho.

Tras permanecer más de cinco horas en el centro de salud, fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue para ser operado debido a la presencia de esquirlas en su mandíbula. Sin embargo, familiares de la víctima señalan que hasta la fecha no ha recibido la cirugía debido a la hinchazón que presenta en su rostro.

