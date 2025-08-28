Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

El sujeto informó que disparó hasta en 5 ocasiones al chofer de combi de la línea '505' en el Agustino. | Foto: composición LR | Panamericana TV LR

Tras el asesinato de un conductor de una combi de la empresa de transportes Service Canadá, conocida como la '505', en el distrito de El Agustino, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a dos sicarios identificados como Antony José Guevara Sarmiento (28) y Luis Miguel López Guerrero (27), quienes serían parte de la banda criminal Los Desa, dedicada a la extorsión. Tras sus capturas, las autoridades los trasladaron a la comisaría de Salamanca e interrogaron acerca del crimen. Uno de ellos confesó haber asesinado al chofer e indicó que le ofrecieron S/2.000 por ejecutar el homicidio.

"Hermano escúchame. Mañana te activas temprano. Vamos a subir el pulso a todo. Vamos a trabajar allá por Ate", se escucha en uno de los audios de los detenidos, enviados previo al ataque contra el conductor.

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505'

Los agentes de la PNP realizaron diversas preguntas a los detenidos durante su interrogatorio en la dependencia policial. Guevara Sarmiento, uno de los sicarios, informó que se contactó con un peruano que le prometió una compensación económica a cambio de asesinar al conductor de combi. Asimismo, reveló que, tras recibir la orden de ejecutar el crimen, le iban a pagar S/2.000, aunque afirmó que aún no había recibido el dinero. "Me iban a pagar al final", manifestó.

Además, brindó detalles acerca de cómo consiguió el arma de fuego que utilizó para asesinar. En ese sentido, indicó que fue entregada por un compatriota venezolano, quien trabajaba junto con un peruano, que organizó el crimen. El sicario explicó que lo contactaron mediante un número colombiano y le informaron la ubicación del conductor. "Un peruano fue el que dio todo. Yo recogí el arma en Puente Piedra, por el mercado", señaló.

Durante el interrogatorio, Guevara reveló cómo ejecutó el ataque. "Le disparé cinco veces, directo al cuerpo", señaló. Además, describió cómo se acercó a la víctima para llevar a cabo el crimen y cuál era su plan de fuga. "Iba a salir por la Panamericana Norte", dijo.

