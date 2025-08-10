El sábado 9 de agosto, un ciudadano fue baleado hasta en tres ocasiones por unos sujetos en la avenida José Leal con Jr. Pezet, en el distrito de Lince. Según las investigaciones preliminares, la víctima se identificada como Anthony Rubio Arévalo, de 35 años. Tras el ataque, personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos, auxiliaron a la víctima y alertaron a la Policía Nacional y al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú sobre lo sucedido.

Luego de ello, la víctima fue trasladada al Hospital Loayza por los hombres de rojo. En dicho centro de salud, fue atendido por el personal médico. Por su parte, los efectivos policiales acordonaron la zona y pidieron a los ciudadanos que no se acercaran al lugar hasta la llegada del personal de Ministerio Público y de criminalística, quienes se encargaron de recolectar las pruebas y dar con los responsables.

Cámaras de seguridad graban ataque a balazos contra joven en Lince

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el momento exacto cuando dos sujetos atacaron al joven, quien al parecer habría tenido una conversación previa con ellos. La víctima corrió por la avenida de Lince al tratar de escapar de sus atacantes. Sin embargo, una bala lo alcanzó y se cayó en medio de la vereda. Ante ello, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta.

Tras lo ocurrido, los transeúntes de la zona trataron de brindarle ayuda y los efectivos de la Policía llegaron al lugar. Posterior a ello, iniciaron la búsqueda de los sujetos con el fin de detenerlos para que enfrenten a la justicia.

