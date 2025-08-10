HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Cámaras de seguridad graban ataque a balazos contra joven cerca a puesto de emoliente en Lince

El ataque ocurrió en la avenida José Leal con Jr. Pezet en el distrito de Lince. La víctima se encuentra siendo atendida en el Hospital Loayza.

Policía Nacional y Ministerio Público investigan ataque en contra de joven en Lince.
Policía Nacional y Ministerio Público investigan ataque en contra de joven en Lince. | Foto: composición LR | difusión

El sábado 9 de agosto, un ciudadano fue baleado hasta en tres ocasiones por unos sujetos en la avenida José Leal con Jr. Pezet, en el distrito de Lince. Según las investigaciones preliminares, la víctima se identificada como Anthony Rubio Arévalo, de 35 años. Tras el ataque, personas que se encontraban cerca del lugar de los hechos, auxiliaron a la víctima y alertaron a la Policía Nacional y al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú sobre lo sucedido.

Luego de ello, la víctima fue trasladada al Hospital Loayza por los hombres de rojo. En dicho centro de salud, fue atendido por el personal médico. Por su parte, los efectivos policiales acordonaron la zona y pidieron a los ciudadanos que no se acercaran al lugar hasta la llegada del personal de Ministerio Público y de criminalística, quienes se encargaron de recolectar las pruebas y dar con los responsables.

PUEDES VER: Balacera en Vía Expresa: trasladan a delincuente sobreviviente a la Dirincri

lr.pe

Cámaras de seguridad graban ataque a balazos contra joven en Lince

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el momento exacto cuando dos sujetos atacaron al joven, quien al parecer habría tenido una conversación previa con ellos. La víctima corrió por la avenida de Lince al tratar de escapar de sus atacantes. Sin embargo, una bala lo alcanzó y se cayó en medio de la vereda. Ante ello, los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta.

Tras lo ocurrido, los transeúntes de la zona trataron de brindarle ayuda y los efectivos de la Policía llegaron al lugar. Posterior a ello, iniciaron la búsqueda de los sujetos con el fin de detenerlos para que enfrenten a la justicia.

PUEDES VER: Balacera en la av. Arequipa deja un muerto: atacan auto en zona donde asesinaron a otro colectivero

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Policía discutía con su pareja en hotel de Lince y mató al vigilante que intervino: lo condenan a 14 años tras 4 años de juicio

Policía discutía con su pareja en hotel de Lince y mató al vigilante que intervino: lo condenan a 14 años tras 4 años de juicio

LEER MÁS
Delincuentes detonan explosivos frente a varios hostales en Lince: negocios quedaron dañados

Delincuentes detonan explosivos frente a varios hostales en Lince: negocios quedaron dañados

LEER MÁS
Revelan video de amenaza contra hotel atacado con explosivos en Lince: “No queremos partir cráneos”

Revelan video de amenaza contra hotel atacado con explosivos en Lince: “No queremos partir cráneos”

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dictan 9 meses de prisión para el coronel PNP Jaime Artica por abuso sexual

Dictan 9 meses de prisión para el coronel PNP Jaime Artica por abuso sexual

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

Línea 2 del Metro: tramo Ate-Bolognesi recién estaría listo en el 2028

LEER MÁS
Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

Docentes rendirán dos pruebas en octubre: una será para ascensos y otra para nombramientos en Cetpros

LEER MÁS
Desaparece censista en La Libertad: búsqueda masiva con drones moviliza a autoridades y más de 100 vecinos en la región

Desaparece censista en La Libertad: búsqueda masiva con drones moviliza a autoridades y más de 100 vecinos en la región

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

¿Tu celular es Android? Este ajuste oculto mejora el rendimiento del teléfono y lo hace más rápido

Sociedad

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Derrumbe de grandes rocas en catarata Velo de la Novia en Ucayali deja dos muertos y cerca de 8 heridos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota