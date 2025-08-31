Una madre y su hija vivieron minutos de terror al regresar a su vivienda en Lince. Ambas habían salido a botar la basura y, al volver, la menor escuchó un sonido extraño dentro de la casa. Alarmada, alertó a su madre, quien ingresó a la vivienda y se encontró con un ladrón en el tercer piso.

Según las cámaras del lugar, el sujeto habría ingresado por una ventana en horas de la noche. En primer lugar, intentando tocar el timbre, y luego forzando la cerradura con una herramienta. La madre, en una rápida acción, tomó a su hija y a su mascota y se resguardó en otra parte del inmueble. Poco después, salió para confrontar al intruso, quien intentó escapar, pero fue retenido a pocos metros por familiares de la víctima.

Ladrón intentó huir, pero familiares lograron capturarlo

“Mi sobrina es la que intenta irse, porque escuchó que la llave del agua en la cocina estaba abierta. Lo que hizo él fue que, una vez que entró, dejó el agua abierta para hacer ruido”, indicó el tío de la menor a Panamericana. En los videos, puede verse al sujeto recorrer la sala de la vivienda con una bolsa, en la que colocaba todo lo que podia encontrar a su paso.

Al ser sorprendido, quizo darse a la fuga. Sin embargo, a pesar de sus intentos, el sujeto fue alcanzado por los familiares de la mujer, quienes lo retuvieron con armas hasta la llegada del serenazgo y efectivos de la Policía nacional. La rápida acción permitió que no se concretara ningún robo ni que la familia resultara herida.

Detenido nego los hechos, a pesar de la evidencia

Ya en la comisaría de Lince, el detenido negó los hechos, alegando inocencia. Sin embargo, la familia afectada asegura haberlo identificado plenamente. Por ello, piden que no se le libere y que se revisen sus antecedentes, para evitar que se repita una situación como la que les tocó vivir.

Según indicaron los hermanos de la madre, se encuentran armados debido a la ola de inseguridad que viene azotando el país. Ahora, las imágenes registradas en el domicilio forman parte de la evidencia entregadas a las autoridades para el proceso correspondiente de investigación.

Canal de ayuda

