Sociedad

Barton Zwiebach el ingeniero peruano que hizo historia en la UNI: se tituló antes de graduarse y hoy destaca como profesor en el MIT

Barton Zwiebach destacó por su excelencia académica en la UNI, llegando a obtener calificaciones de hasta 20 y graduándose antes de cinco años como el mejor de su promoción. Su talento lo llevó a formar parte de grandes universidades en los Estados Unidos.

Barton Zwiebach es considerado el mejor estudiante de la UNI con el promedio más alto en la historia de la universidad.
Barton Zwiebach es considerado el mejor estudiante de la UNI con el promedio más alto en la historia de la universidad. | Foto: composición LR/UNI/Difusión

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es conocida por ser una de las más difíciles del Perú y con mayor exigencia. Su alto nivel de estudios es tal que, en carreras como ingeniería, física o química, la máxima calificación que suelen sacar los alumnos rara vez supera el 13. Sin embargo, dentro de la historia de prestigiosa institución, el nombre de Barton Zwiebach destaca entre la comunidad estudiantil por ser considerado como símbolo de excelencia académica.

El ingeniero electrónico demostró su gran capacidad autodidáctica obteniendo no solo altas calificaciones que alcanzaban el 20 de nota, sino también al logrando titularse antes de completar los cinco años de carrera. Estos logros lo posicionaron como el mejor alumno en la historia de la UNI, permitiéndole ser aceptado en importantes universidades de EE. UU. como la de California, Berkeley y el MIT.

lr.pe

¿Quién es Barton Zwiebach, el ingeniero peruano considerado el mejor alumno de la UNI?

Barton Zwiebach nació el 4 de octubre de 1954 en la ciudad de Lima. Su amor y pasión por la ciencia y los números lo llevaron a ingresar a la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería en 1972, donde destacó desde el inicio al obtener su vacante sin necesidad de asistir a una academia preuniversitaria.

Dentro de la UNI, ganó reconocimiento por obtener notas sobresalientes, algo casi nunca visto en las últimas décadas en esta institución. Asimismo, Barton sorprendió a sus profesores al titularse antes de culminar su especialidad en la UNI. En 1977, se graduó como el mejor alumno de su promoción, logrando un promedio final de 18,21.

Con ello, logró ser aceptado en el Instituto Tecnológico de California (Caltech), una de las casas de estudios más prestigiosas de los Estados Unidos. Ahí realizó un posgrado en Física y se especializó en la Teoría de Cuerdas, teniendo como supervisor a Murray Gell-Mann, ganador del Premio Nobel por sus descubrimientos sobre partículas elementales.

De genio de la UNI a profesor en el MIT

Tras culminar su formación en Caltech continuó su desarrollo profesional al ser admitido como profesor adjunto en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Gracias a sus aportes en la física teórica, se convirtió en miembro permanente del cuerpo de docentes de la institución en 1994.

En 2003 recibió el Premio a la Excelencia Docente por el MIT por hacer más accesible a sus estudiantes temas complejos. Asimismo, en 2007, fue distinguido con el título de Doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica del Perú. Tres años después, su alma máter, la UNI también le otorgó el Doctorado Honoris Causa.

Su historia se ha convertido en inspiración para cientos de estudiantes universitarios del Perú.

