Joven de Junín que dio examen de admisión dos días después de ser operado logró ingresar a la UNI: "Ejemplo de esfuerzo"

Ángel Iván Vidal Velarde, un joven estudiante originario de Satipo, Junín, de 19 años, que postuló para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dos días después de ser operado, finalmente logró el tan ansiado ingreso a una de las universidades nacionales más prestigiosas del Perú.

Después de ser intervenido quirúrgicamente de emergencia por apendicitis y de rendir tres pruebas de admisión, la página de Facebook de Admisión UNI felicitó a Ángel por su destacado logro y por haber obtenido una vacante en la facultad de Ingeniería Civil.

El esfuerzo y la recompensa en cuestión de días para lograr su objetivo de ingresar a la UNI

Después de toda la incertidumbre que vivió en los últimos días y de la segunda vez que postula en la UNI, el joven de Satipo logró ingresar satisfactoriamente a la UNI, donde estudiará la carrera de Ingeniería Civil. Este gran logro significó una proeza para el postulante, por lo que la página de Facebook de Admisión UNI publicó un mensaje de felicitación y destacó a la vez su lado resiliente para superar los obstáculos presentados en el camino.

"Saludamos a Iván Vidal Velarde, joven postulante que viene desde la ciudad de Satipo, quien tuvo complicaciones de salud días previos al examen y, a pesar de ello, logró rendir las tres pruebas de admisión de forma exitosa. ¡Un ejemplo de que, a pesar de las dificultades, no hay que rendirse y lograr los objetivos!", decía en el post.

Las felicitaciones de la Admisión UNI por su reciente ingreso. Foto: Admisión UNI

El sueño de querer estudiar en la UNI

Desde pequeño, Ángel Iván Vidal Velarde quiso formar parte de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Por ello, tuvo que convencer a sus padres de que lo dejaran mudarse de Junín a Lima y así tener la oportunidad de prepararse: "Desde pequeño yo he querido estudiar en la UNI. Vengo de lejos. Son 12 horas de Satipo a Lima. Les rogué a mis papás que me trajeran y aceptaron. Yo vivo acá solo, en un cuarto alquilado", indicó.

A pesar de que sus padres trataron de convencerlo para que no se presentara al examen de admisión debido a su delicado estado de salud, en una entrevista con la institución confesó que su motivación para formar parte de la UNI y su sueño latente de ser ingeniero civil lo llevaron a tomar la decisión de asistir a las intensas pruebas: "Me agarró la enfermedad dos días antes. Me tuvieron que operar de emergencia, pero vine a cumplir mi sueño, que es ingresar a la UNI. Mis papás me decían que no fuera, que mejor lo intentara a la próxima. Yo quiero seguir intentándolo", declaró en su momento.

Finalmente, Iván cumplió su sueño de ingresar a la UNI, superando obstáculos personales y demostró que la perseverancia y el esfuerzo pueden llevar a alcanzar grandes metas.