Joven de Junín que dio examen de admisión dos días después de ser operado logró ingresar a la UNI: "Ejemplo de esfuerzo"

Después de una intervención de emergencia, el joven postulante superó los tres exámenes de admisión de la UNI y logró su vacante en la facultad de Ingeniería Civil.

Joven estudiante logró ingresar a la UNI después de ser operado de apendicitis.
Joven estudiante logró ingresar a la UNI después de ser operado de apendicitis. | Foto: composición LR/UNI TV/TikTok

Ángel Iván Vidal Velarde, un joven estudiante originario de Satipo, Junín, de 19 años, que postuló para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dos días después de ser operado, finalmente logró el tan ansiado ingreso a una de las universidades nacionales más prestigiosas del Perú.

Después de ser intervenido quirúrgicamente de emergencia por apendicitis y de rendir tres pruebas de admisión, la página de Facebook de Admisión UNI felicitó a Ángel por su destacado logro y por haber obtenido una vacante en la facultad de Ingeniería Civil.

PUEDES VER: Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: "Vine a cumplir mis sueños"

lr.pe

El esfuerzo y la recompensa en cuestión de días para lograr su objetivo de ingresar a la UNI

Después de toda la incertidumbre que vivió en los últimos días y de la segunda vez que postula en la UNI, el joven de Satipo logró ingresar satisfactoriamente a la UNI, donde estudiará la carrera de Ingeniería Civil. Este gran logro significó una proeza para el postulante, por lo que la página de Facebook de Admisión UNI publicó un mensaje de felicitación y destacó a la vez su lado resiliente para superar los obstáculos presentados en el camino.

"Saludamos a Iván Vidal Velarde, joven postulante que viene desde la ciudad de Satipo, quien tuvo complicaciones de salud días previos al examen y, a pesar de ello, logró rendir las tres pruebas de admisión de forma exitosa. ¡Un ejemplo de que, a pesar de las dificultades, no hay que rendirse y lograr los objetivos!", decía en el post.

Las felicitaciones de la Admisión UNI por su reciente ingreso. Foto: Admisión UNI

Las felicitaciones de la Admisión UNI por su reciente ingreso. Foto: Admisión UNI

PUEDES VER: Esto es lo que puede ganar al mes un joven de 18 a 29 años egresado de Ingeniería Civil en Perú, según el MTPE: sueldo supera S/5.000

lr.pe

El sueño de querer estudiar en la UNI

Desde pequeño, Ángel Iván Vidal Velarde quiso formar parte de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Por ello, tuvo que convencer a sus padres de que lo dejaran mudarse de Junín a Lima y así tener la oportunidad de prepararse: "Desde pequeño yo he querido estudiar en la UNI. Vengo de lejos. Son 12 horas de Satipo a Lima. Les rogué a mis papás que me trajeran y aceptaron. Yo vivo acá solo, en un cuarto alquilado", indicó.

A pesar de que sus padres trataron de convencerlo para que no se presentara al examen de admisión debido a su delicado estado de salud, en una entrevista con la institución confesó que su motivación para formar parte de la UNI y su sueño latente de ser ingeniero civil lo llevaron a tomar la decisión de asistir a las intensas pruebas: "Me agarró la enfermedad dos días antes. Me tuvieron que operar de emergencia, pero vine a cumplir mi sueño, que es ingresar a la UNI. Mis papás me decían que no fuera, que mejor lo intentara a la próxima. Yo quiero seguir intentándolo", declaró en su momento.

Finalmente, Iván cumplió su sueño de ingresar a la UNI, superando obstáculos personales y demostró que la perseverancia y el esfuerzo pueden llevar a alcanzar grandes metas.

La mejor universidad para estudiar Ingeniería Civil en Perú no es la UNI ni la UNMSM, según ranking QS

La mejor universidad para estudiar Ingeniería Civil en Perú no es la UNI ni la UNMSM, según ranking QS

El rapero que estudia en la UNI y canta sobre la IA: estudió dos carreras y se encuentra cursando una maestría en inteligencia artificial

El rapero que estudia en la UNI y canta sobre la IA: estudió dos carreras y se encuentra cursando una maestría en inteligencia artificial

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

Sentencian a 30 años de cárcel a madre que envenenó a sus dos gemelos de cuatro años en Puno: menores perdieron la vida

Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

Plaza Vea anuncia cambio en horario de cierre para el jueves 21 de agosto en todos sus locales en Perú

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

