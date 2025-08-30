Un accidente se registró el último viernes 29 de agosto cuando un camión se estrelló contra dos casas de material prefabricado en la zona de Punchauca, en el kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo. En las viviendas se encontraban cuatro menores que, afortunadamente, lograron salvarse.

El padre de los niños relató que el vehículo impactó contra su vivienda y destruyó gran parte de la casa mientras los menores realizaban sus tareas escolares en la sala, ubicada cerca de la vía principal. “Mis hijos estuvieron en la sala y ha pasado a centímetros de ellos. Tengo un hijo de 13 años y una hija de 4 años, a quien le cayó un repostero encima”, contó Raúl Núñez.

Camión se empotró en vivienda

En la otra vivienda afectada se encontraban otros dos menores, quienes afortunadamente lograron salir sin lesiones tras el impacto, aunque quedaron muy asustados. “Se ha empotrado en mi domicilio, que es de madera. Me lo ha destruido totalmente”, expresó el afectado.

Los daños son considerables, afectando las viviendas y los electrodomésticos de cocina y dormitorios, por lo que los familiares exigen que las investigaciones se realicen con celeridad. La Policía Nacional del Perú investiga las causas del accidente vehicular, mientras que los vecinos exigen que el propietario del camión se haga cargo de los gastos para la reparación de las dos casas.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

