Un nuevo acto de violencia contra los transportistas se registró la noche del viernes 29 de agosto, cuando un mototaxista que realizaba su última ruta fue asesinado de un disparo en la cabeza en la asociación La Arboleda, en el distrito de Puente Piedra, límite con Carabayllo. Se presume que el autor del crimen habría sido el propio pasajero, aunque el caso aún se encuentra en investigación.

La víctima fue identificada como Freny Genaro Ramos Santos, de 28 años, quien alrededor de las 10 p.m. trasladaba a un pasajero antes de dirigirse a su domicilio. Ramos alquilaba la unidad en la que fue atacado a la empresa Rosaluz Naranjo y, según se conoció, había retomado el trabajo hace apenas un mes, únicamente en las tardes, ya que en las mañanas estudiaba Enfermería. Además, desconocía las amenazas extorsivas que habían recibido contra la empresa.

Investigan asesinato de mototaxista en Puente Piedra tras carta extorsiva

Los transportistas de la empresa y compañeros de la víctima revelaron que tres días antes del crimen recibieron una carta extorsiva. “Si no se comunican desde mañana, los empiezo a matar. Ya están advertidos”, se lee en el mensaje firmado por criminales identificados bajo la orden de ‘Cabezón Tito’.

La pareja del mototaxista, Maribel Asencio Ortiz, relató que conversó con él minutos antes del ataque. “Yo conversé con él desde las 9:47. Me indicó que estaba trayendo pasajeros a La Arboleda y que esa era la última carrera, que iba a dar la vuelta e iba a venirse a la casa”, contó. Además, exigió justicia para que el caso no quede impune.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. Se espera que las cámaras de seguridad permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables.

