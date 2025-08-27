HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detonan explosivo en bus Huandoy en Carabayllo: ataque ocurre a solo una semana de otro atentado

El bus fue atacado frente a la cochera de la empresa en Carabayllo. La compañía ya había sufrido un atentado similar días atrás y es víctima de extorsionadores que exigen S/50 mil.

Detonan explosivo en bus Huandoy en Carabayllo. Foto: Composición LR
Detonan explosivo en bus Huandoy en Carabayllo. Foto: Composición LR

Continúan los ataques al trasporte público. La noche del martes 26 de agosto, un sujeto detonó un artefacto explosivo al interior de un bus de la empresa Huandoy, en Carabayllo. El ataque se registró frente a la cochera de la compañía, ubicada en el paradero conocido como Techo Propio.

Según testigos, el individuo ingresó al vehículo vacío, dejó el explosivo y salió corriendo. Afortunadamente, el chofer resultó ileso y no se reportaron heridos, aunque la parte posterior de la unidad quedó destruida tras la detonación.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y la Depincri llegó al lugar para determinar el tipo de material utilizado; sin embargo, no se les permitió el ingreso a la cochera donde se encuentra el bus. Solo un agente policial logró acceder para custodiar el área.

La unidad afectada permanece dentro de la cochera de la empresa de transportes en Carabayllo. Foto: Panamericana

La unidad afectada permanece dentro de la cochera de la empresa de transportes en Carabayllo. Foto: Panamericana

Empresa ya había sufrido otro atentado

Este nuevo ataque se produce apenas diez días después de que la misma empresa sufriera otro atentado. La madrugada del domingo 17 de agosto, un extorsionador dejó un explosivo en el bus, en el kilómetro 23 de la avenida Túpac Amaru, zona de Torre Blanca, en Carabayllo.

En aquella ocasión, el artefacto estalló cerca de un grifo tras bajar los últimos pasajeros, quienes se salvaron de milagro. Los trabajadores de la empresa denunciaron que desde hace meses vienen siendo amenazados por una red criminal vinculada con alias ‘El Monstruo’.

Conductores atemorizados por recientes ataques

El abogado de la compañía reveló a Panamericana que los delincuentes vienen exigiendo a la empresa el pago de S/50.000, pese a que ya estarían pagando cupos a otra banda criminal.

La empresa asegura que no cuenta con recursos para seguir pagando a extorsionadores, mientras que choferes manifestaron su preocupación por los recientes ataques.

