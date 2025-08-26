HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Extorsionan a agricultor en Carabayllo y le exigen S/30.000: sujetos le envían videos amenazantes

Los extorsionadores, miembros de la banda criminal 'Los Zetas del Cono Norte', advirtieron que atentarían contra la familia de la víctima.

Mensaje de extorsionador por WhatsApp. Foto: Composición LR
Mensaje de extorsionador por WhatsApp. Foto: Composición LR

Un agricultor viene siendo víctima de constantes amenazas de extorsión por parte de una banda criminal que se hace llamar 'Los Zetas del Cono Norte', en el distrito de Carabayllo. Todo comenzó cuando los delincuentes le compartieron videos extorsivos vía WhatsApp, en la segunda semana de agosto de este año.

Según la denuncia de la víctima, los sujetos enviaron videos en los que muestran granadas de guerra y otras armas de largo alcance, además de disparos al aire. Los delincuentes exigen el pago de S/30.000. Caso contrario, los familiares enfrentarían las consecuencias.

PUEDES VER: Matan a joven taxista al resistirse al robo de su celular en SJL: víctima intentó defenderse con una piedra

lr.pe

Carabayllo: agricultor extorsionado debería pagar S/30.000

"Alíneate o tu familia pagará las consecuencias. Atentamente 'Los Zetas del Cono Norte'", se lee en una de las notas, escrita sobre una hoja de papel y rodeado de armas de fuego. Ante ello, el agricultor indicó que no cuenta con el suficiente dinero para pagar el alto monto de dinero exigido.

"¿Qué le voy a dar si uno está con las justas, con la situación acá en el país? ¿De dónde voy a sacar esa suma de dinero? La verdad no lo tenemos. Ellos creen que uno tiene dinero, pero no es así", expresó a Buenos días Perú.

"Te saluda 01 de 'Los Zetas del Cono Norte'. Mire, práctico, tienes que alinearte con una inscripción de 30 mil soles. (…) Sabemos tus bienes y a qué te dedicas. Tienes que alinearte sí o sí con mi organización, sino mis hechos hablarán por mí. Yo solo hablo una vez", expone otro mensaje extorsivo enviado por WhatsApp.

PUEDES VER: Lanzan cartucho de dinamita en casa de periodista en Huaral, pero perrita apaga la mecha a mordiscos

lr.pe

Familia teme por su vida ante amenazas de extorsión

Frente a la situación, los parientes del agricultor han tomado una serie de medidas para resguardar su seguridad. No obstante, temen encontrarse con los individuos, pese a la denuncia impuesta por el padre de familia. "Estoy preocupado por mis hijos menores", dijo el agraviado.

En tanto, los ciudadanos afectados esperan una acción por parte de las autoridades para que realicen las diligencias correspondientes del presente caso.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

