Extorsionadores detonan bomba en consultorio de fisioterapia y exigen pago de S/30.000 en Carabayllo

Los delincuentes pidieron una fuerte suma de dinero para no lastimar a los familiares del dueño del local de fisioterapia. | Foto: difusión/ Rotafono

Los delincuentes pidieron una fuerte suma de dinero para no lastimar a los familiares del dueño del local de fisioterapia. | Foto: difusión/ Rotafono

Una familia en Carabayllo se convirtió en una nueva víctima de los extorsionadores en Perú. En un distrito donde el sicariato y las extorsiones continúan, el caso de los dueños del consultorio de fisioterapia ha generado miedo entre los vecinos del lugar, puesto que fueron amenazados por la banda identificada como 'Los Zetas del Cono Norte' tras exigir un pago de más de S/30.000.

Los afectados indicaron que habían hecho una denuncia previa ante la Policía, pero las autoridades les dijeron que "no hicieran caso". Tras pasar el tiempo de amenaza de los criminales, estos se acercaron a la vivienda donde detonaron una bomba.

Familia en Carabayllo temen por sus vidas tras explosión en su consultorio

Los dueños del local habían denunciado a los criminales ante la Policía luego de recibir mensajes que pedían una millonaria suma a cambio de dejar en paz a los familiares y trabajadores, pero las autoridades le recomendaron ignorar las amenazas. Unos meses después fueron víctimas del atentado con bomba.

"Hace tres o cuatro meses mandaron un mensaje y pedían el monto de S/30.000 y S/35.000, como fue por texto, no hicimos caso porque los policías también dijeron que no hiciéramos caso. Ahora que pasaron los meses han venido a poner el pirotécnico en la puerta, explotó y bajamos todos. Luego, volvió a llegar otro mensaje de texto al celular de mi hermano, fuimos de nuevo a la Policía y estamos asustados", indicó el pariente del emprendedor extorsionado a RPP.

Las cámaras de seguridad del consultorio mostraron el momento exacto en que dos delincuentes aparecieron en una moto. Uno de ellos descendió del vehículo para arrojar la bomba en la puerta de la casa y luego huyeron rápidamente. Minutos después de dejar el explosivo, este ocasionó un gran estruendo que terminó derrumbando la entrada del establecimiento.

“Ayer fue mi primer atentado, fue un aviso. No dialogas y el siguiente será un muerto de tu familia o cualquier trabajador. Espero una respuesta positiva, si no atente a las consecuencias... No priorices el dinero, que la vida de tu familia, que no pararé hasta que te alinees”, se lee en la amenaza que recibieron los dueños del local por WhatsApp.