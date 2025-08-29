Piura exige justicia para Xiomara Huertas: "Sentencia por secuestro, tortura y feminicidio"

"Justicia para Xiomara", arengaron una y otra vez los miles de piuranos que se movilizaron este viernes para exigir celeridad y una pena justa contra el principal sospechoso del feminicidio de Xiomara Huertas, una joven universitaria que fue hallada sin vida enterrada en el patio de la casa de su tío político.

El crimen ha estremecido cada rincón del país. Desde diversas regiones, ciudadanos y personajes públicos se han pronunciado sobre el caso. En tanto, la madre de Xiomara se armó de valentía y, pese al dolor, partió desde su natal distrito de La Arena hacia Piura para recorrer las principales calles de la ciudad en busca de justicia.

PUEDES VER: Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

"Mi hija no murió, me la mataron y pido justicia para ella. Pido que la presidenta se ponga en mi lugar, que se pronuncie y que se ordene cadena perpetua", manifestó mientras contenía el llanto.

La multitudinaria marcha también contó con la presencia de sus compañeros universitarios. "Era una muchacha alegre, risueña y soñadora, pero un hombre le cortó las alas (...) Hay un vacío entre nosotros", expresó uno de los jóvenes estudiantes de administración.

Familiares piden justicia

Con globos en mano, pancartas, cintillos y lazos morados, propios y ajenos se sumaron al pedido. Por su parte, su tío Julio Mechato pidió públicamente que el acusado, Jorge Silva Álvarez (tío político de Xiomar) sea juzgado por diversos delitos.

"Hubo tortura, hubo secuestro y hubo feminicidio y eso debe evaluar la fiscal para hace el requerimiento ante el juez y que se ordene cadena perpetua (...) que se haga justicia para Xiomara", declaró el familiar.

En esa línea, agradeció el apoyo que han tenido a nivel nacional y solicitó el pronunciamiento objetivo de las autoridades. "Queremos que se pronuncien, pero no a través de las redes, sino de manera real, queremos su apoyo". Ellos esperan que la presión sirva para acelerar el proceso, pese a que Jorge Silva ha preferido acogerse al silencio.

Entre la gran afluencia se observó a una adulta mayor muy afectada, sostenida de cada lado por personas que las consolaban: era su abuela Julia Mechato. "Tengo un dolor muy grande, no puedo creer que mi Xiomara no está más (...) quiero que ese hombre pague, nada nos va a devolver a mi nieta, por eso queremos cadena perpetua", enfatizó con la voz entrecortada, además, reveló su indignación ante la asignación de un abogado de oficio para Jorge Silva.

¿Qué pasó con Xiomara Huertas?

Xiomara Huertas era una joven de 18 años, estudiante de la carrera de Administración, quien fue reportada como desaparecida el último 19 de agosto. Según sus familiares, la última vez que la vieron se encontraba en su vivienda durmiendo, ubicada en el distrito de La Arena, en Piura, pues se encontraba de vacaciones.

Desde entonces se inició una intensa búsqueda. Casa por casa, los familiares de Xiomara revisaron alguna pista de su paradero. Lamentablemente, la esperanza de hallarla con vida se desvaneció cuando, cuatro días después, hallaron su cuerpo sin vida enterrado en el corral de la vivienda de su tío político Jorge Silva Álvarez.

Los familiares contaron que Silva Álvarez les confesó haberla asesinado, por lo que una turba de vecinos furiosos tomó justicia por su propia mano. La Policía tuvo que intervenir para que la situación no escale y puedan llevarlo detenido a la Divincri.

El acusado permanece detenido bajo estricta custodia. Sobre él se conoció que contaba con antecedentes por tocamientos indebidos a otra menor de 9 años, ocurridos en la ciudad de Lima. Por el momento, Jorge Silva ha preferido mantenerse en silencio.

De acuerdo a Julio Mechado, tío de la víctima, la necropsia de ley arrojó asfixia como causa de muerte. No obstante, se esperan próximos resultados más precisos y la orden de reconstrucción de los hechos para descubrir qué sucedió realmente y cuál fue el motivo detrás de este nuevo feminicidio que enluta a la región.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.