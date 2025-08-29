HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La República seguirá como diario judicial de la Corte de Sullana

El nombramiento se dio en sesión de sala plena, donde se acordó designar a Grupo La República Publicaciones S.A. como el medio encargado de la publicación de los avisos judiciales.

Grupo La República reafirma su compromiso con la Corte. Fuente: Difusión.
Grupo La República reafirma su compromiso con la Corte. Fuente: Difusión.

Por su compromiso y responsabilidad social en el tratamiento de la información, el Poder Judicial del Perú designó al Grupo La República Publicaciones S.A., con su producto diario La República, como el diario judicial de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Según la resolución administrativa n.° 000842-2025-P-CSJSU/PJ, el nombramiento se dio en la sesión de sala plena el pasado 27 de agosto y contó con la presencia del notario público Juan Manuel Quiroga León.

En esta reunión se llevó a cabo una deliberación en torno a las dos propuestas presentadas y conforme a las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acordó designar al Grupo La República Publicaciones S.A. como el medio encargado de la publicación de los avisos judiciales emitidos por la Corte Superior de Sullana para el período del 06 de septiembre de 2025 hasta el 05 de septiembre de 2026.

Saludan elección

Los representantes del diario La República manifestaron que toman con mucha responsabilidad la elección de ser los encargados de la publicación de los avisos judiciales para el distrito judicial de Sullana, que incluye a las provincias de Ayabaca y Talara.

