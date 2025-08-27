Freddy Sánchez contrató a criminales para asesinar a su exesposa y su hija en 2010, buscando evadir la pensión de alimentos. | Foto: composición LR/difusión

Freddy Sánchez contrató a criminales para asesinar a su exesposa y su hija en 2010, buscando evadir la pensión de alimentos. | Foto: composición LR/difusión

En 2010, Freddy Sánchez Sánchez, propietario del club ‘Tangarana’ en Huánuco, contrató a 4 criminales para que acaben con la vida de su exesposa, identificada como Jacqueline Poma Ramos y su hija menor de edad, con el objetivo de evitar el pago de la pensión de alimentos. Para tal fin, desembolsó S/20.000 y los malhechores cometieron el crimen el 1 de agosto de dicho año, razón por la cual recibieron 15 años de prisión.

Similar sentencia fue aplicada contra Sánchez, quien estuvo prófugo durante un año, pero fue capturado e internado en el calabozo. No obstante, Jorge Muñoz Aliaga, autor material del asesinato, logró ser capturado en agosto de 2025 en la región de Junín, luego de 15 años evadiendo la justicia peruana. Cabe señalar que en ese lapso, sus cómplices Elmer Melgarejo Ángel, Raynato Hermitaño Janampa y Jorge Rodríguez Miranda, ya habían sido encarcelados.

PNP capturó a Jorge Muñoz Aliaga, asesino de una madre y su hija, en la ciudad de Huancayo

Jorge Muñoz Aliaga, identificado como el autor material del delito, logró evadir a las autoridades desde el 2010. Para lograr su captura, la PNP ofrecía una recompensa de S/40.000 para quienes brindaran información sobre su ubicación.

Fruto de la investigación, en agosto de 2025 agentes de requisitorias lograron localizarlo en una vivienda situada en la calle Simón Bolívar, en el distrito de San Agustín de Cajas, en la provincia de Huancayo, región Junín. Allí, Muñoz se encontraba oculto, desempeñándose como soldador y fabricando cocinas y cajas chinas.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.