Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Sociedad

Trabajadores del Poder Judicial realizan un paro de 24 horas: exigen mejor salario y estabilidad laboral

Los trabajadores del Poder Judicial (PJ) exigen que los empleados CAS sean transferidos al régimen 728 y que se mejore la escala salarial. Advierten que, si no se atienden sus demandas, convocarán a una huelga nacional indefinida.

Trabajadores del Poder Judicial se manifiestan en exteriores del Palacio de Justicia y se movilizan por las calles de Lima para exigir mejoras en las condiciones laborales.
Trabajadores del Poder Judicial se manifiestan en exteriores del Palacio de Justicia y se movilizan por las calles de Lima para exigir mejoras en las condiciones laborales.

Este miércoles 27 de agosto, un gran número de trabajadores del Poder Judicial realizan el paro de sus labores y se manifiestan en los exteriores del Palacio de Justicia. Luego de ello, se dirigirán hacia las oficinas de dicho poder del Estado en Miraflores, con el fin de exigir mejoras salariales y estabilidad laboral. Franklin Quiroz, secretario general de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial (Fretrapoj), señaló que una de sus principales demandas es el pase de los empleados CAS al régimen 728, para unificar las condiciones de trabajo en el sector.

"Todos los trabajadores del Poder Judicial nos encontramos realizando una paralización de 24 horas. Esta medida es a nivel nacional, salvo algunos órganos de emergencia que sí están trabajando. Más compañeros de Lima Norte, Callao, Lima Este, de toda la ciudad de Lima, nos estamos concentrando acá para realizar una marcha de protesta", declaró en diálogo con Canal N.

"Lo que planteamos es que los trabajadores CAS del Poder Judicial pasen al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Un trabajador CAS que menos gana está en la suma de S/1.300. Sueldo congelado de hace 10 o 15 años. Lo que estamos esperando es que pase a una remuneración mayor a los S/3.000", añadió.

PUEDES VER: Ministerio Público y Poder Judicial rechazan proyectos del Congreso para someter a fiscales y jueces supremos

Trabajadores del Poder Judicial exigen mejor salario

Los trabajadores del Poder Judicial realizaron el paro de sus labores luego de que esta medida sea aprobada en la Asamblea Nacional Extraordinaria de Delegados, una reunión que se realizó en Lima el pasado 21 de agosto. En este encuentro participaron las organizaciones como la Federación Nacional de Sindicatos de Contrato Administrativo de Servicio (Fenasicas), la Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial (Fenasipoj), el Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial (Sutrapoj) y Fetrapoj.

Sobre la protesta de los trabajadores del Poder Judicial, la secretaria general y vocera del Fenasipoj, Marlene Huaranca, informó que otra de las demandas es la mejora de la escala remunerativa. Además, señaló que las autoridades cuentan con el dinero suficiente para atender estas solicitudes. De no ser así, advirtió que recurrirán a una huelga nacional indefinida.

PUEDES VER: Poder Judicial busca a los mejores jueces para ver los casos de corrupción y crimen organizado

Presidenta del PJ pide al Congreso aprobar proyecto a favor de trabajadores

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, instó al Congreso de la República aprobar dos iniciativas legislativas que plantean la incorporación de los trabajadores judiciales al régimen laboral 728 y una nueva escala remunerativa. Desde Tacna, destacó la necesidad de un marco jurídico para resolver las demandas de los servidores judiciales.

Asimismo, informó que sostuvo una reunión con el primer ministro, Eduardo Arana Isa, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y el presidente del Congreso, José Jerí Oré, para evaluar las solicitudes de los trabajadores del sector justicia. "Hemos estado analizando cuál es la salida, buscando la solución y tendremos que encontrarla", declaró Tello Gilardi.

Además, reveló que se reunió con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, quien se comprometió a respaldar dichas demandas. Además, que mantuvo conversaciones con los congresistas de diferentes bancadas y el presidente del Congreso, José Jerí, quien acudió al Palacio de Justicia y escuchó los reclamos de los trabajadores.

"Como ven, no hemos dejado de pensar en cada uno de los trabajadores/as de todo el país, desde el inicio de mi gestión hasta este momento, cómo no me va a preocupar que haya conductores que ganan S/1.300, son miles los que ganan menos de S/1950, la problemática la conocemos perfectamente", manifestó.

También, señaló que solicitó una cita con la presidenta de la República, Dina Boluarte, para trasladarle las exigencias de los trabajadores y pedirle atención prioritaria. Por último, hizo un llamado al personal a seguir trabajando para no perjudicar los procesos judiciales.

