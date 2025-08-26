Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

En la región de Piura, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Catacaos, a cargo de la fiscal provincial Claudia Montero, ordenó 7 días de detención preliminar contra Jorge Silva, de 43 años, por el presunto delito de feminicidio en agravio de su sobrina de 18 años.

La detención de Silva Álvarez se concretó en el distrito de La Arena tras confesar haber asesinado a su sobrina política, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 19 de agosto. Después de cinco días, el cuerpo de la joven fue hallado sin vida en casa de su tío y presentaba signos de asfixia.

Piura: familiares y vecinos de la víctima atacaron a Silva Álvarez

Tras la confesión del presunto feminicida, una turba de residentes de la zona arremetió contra él. Le propinaron una brutal golpiza con palos y piedras, de las cuales una logró derribarlo al suelo tras impactar en su cabeza. Frente al caos, agentes de la Policía Nacional del Perú lanzaron disparos al aire y gases lacrimógenos para dispersar a los ciudadanos.

"Él (su tío) confesó que lo había hecho. Le preguntaron: '¿Tú la has matado?'. Y él dijo que sí. ¿Qué clase de hombre hemos tenido en la casa?", declaró Julia Mechato, abuela de la víctima, a La República. Tras la reacción de los vecinos, Silva permanece internado bajo custodia en un nosocomio en Piura.

Cabe destacar que, en 2014, Jorge Silva fue acusado por tocamientos indebidos contra una menor, cuando residía en la capital peruana. Al tiempo, se trasladó a Piura.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

