Sociedad

Piura registra más de 900 casos de extorsión y hasta instituciones educativas están en riesgo

Piura se encuentra entre las ciudades con más casos de extorsión, por lo que la población está muy asustada ante esta situación.

Las extorsiones en Piura han llegado a colegios.
Las extorsiones en Piura han llegado a colegios. | Foto: Radio Viral

La región Piura registra más de 900 casos de extorsión, situación que mantiene a la población muy asustada. Incluso los colegios no se salvan de estos delincuentes, y se ha detectado que muchas de las llamadas provienen del penal Río Seco, según indicó el general PNP Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura.

En conversación con el medio 'Exitosa', Percy Bereche, en el programa 'Hablemos claro', señaló que la región Piura ocupa los primeros lugares en casos de extorsión y que los colegios tampoco se salvan, siendo los principales afectados aquellos que están en construcción, debido al pago de cupos en las obras.

PUEDES VER: Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

lr.pe

Piura y los casos de extorsión

Según explicó al medio Exitosa el dirigente del sindicato magisterial, profesor Miguel Puescas, en el 2025 se han registrado 900 casos de extorsión. “En Piura estamos entre los primeros lugares a nivel nacional en casos de extorsión, y ya superamos los 900 reportes en lo que va del año”, comentó.

En los colegios, el último caso fue el de la Institución Educativa N.° 14301, en la provincia de Ayabaca, que se encuentra en proceso de entrega. Según se informó, el Gobierno Regional de Piura destinó S/ 10 millones para la construcción del plantel.

En ese contexto, las víctimas de cobros incluyen a directores y estudiantes, con el fin de llegar hasta los empresarios. “Es una forma de chantaje para que entreguen los cupos, no solo por la cantidad que señalan, sino de manera mensual”, comentó Miguel Puescas.

PUEDES VER: La República seguirá como diario judicial de la Corte de Sullana

lr.pe

Hacen un llamado al gobierno peruano

El dirigente comentó que, al conocerse que las llamadas salen del penal Río Seco, no se cuenta con la tecnología necesaria para bloquearlas, por lo que hizo un llamado a las autoridades, sobre todo al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al de Educación, Morgan Quero, para reforzar la seguridad en la región.

"No hay presupuesto que deben destinar de parte de los ministerios tanto de Economía, como de Educación para hacer una implementación de evitar esas amenazas que ya están llegando a atentados. Ya llevamos dos profesores fallecidos, víctimas de los sicarios, como resultados de las extorsiones", finalizó.

