HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Judicialidad

La República seguirá como diario judicial de la Corte de Sullana

El nombramiento se dio en sesión de sala plena, donde se acordó designar a Grupo La República Publicaciones S.A. como el medio encargado de la publicación de los avisos judiciales.

Grupo La República reafirma su compromiso con la Corte. Fuente: Difusión.
Grupo La República reafirma su compromiso con la Corte. Fuente: Difusión.

Por su compromiso y responsabilidad social en el tratamiento de la información, el Poder Judicial del Perú designó al Grupo La República Publicaciones S.A., con su producto diario La República, como el diario judicial de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Según la resolución administrativa n.° 000842-2025-P-CSJSU/PJ, el nombramiento se dio en la sesión de sala plena el pasado 27 de agosto y contó con la presencia del notario público Juan Manuel Quiroga León.

En esta reunión se llevó a cabo una deliberación en torno a las dos propuestas presentadas y conforme a las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acordó designar al Grupo La República Publicaciones S.A. como el medio encargado de la publicación de los avisos judiciales emitidos por la Corte Superior de Sullana para el período del 06 de septiembre de 2025 hasta el 05 de septiembre de 2026.

Saludan elección

Los representantes del diario La República manifestaron que toman con mucha responsabilidad la elección de ser los encargados de la publicación de los avisos judiciales para el distrito judicial de Sullana, que incluye a las provincias de Ayabaca y Talara.

Notas relacionadas
Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

LEER MÁS
Presidenta del Poder Judicial demanda al Congreso aprobar proyecto de ley sobre pase del personal CAS al 728

Presidenta del Poder Judicial demanda al Congreso aprobar proyecto de ley sobre pase del personal CAS al 728

LEER MÁS
Corte de Piura entregó apoyo a adultos mayores

Corte de Piura entregó apoyo a adultos mayores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidenta del Poder Judicial demanda al Congreso aprobar proyecto de ley sobre pase del personal CAS al 728

Presidenta del Poder Judicial demanda al Congreso aprobar proyecto de ley sobre pase del personal CAS al 728

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos acepta entrevistar a alcalde de Ate, pero le advierte: “No vale picarse”

Corte de apelaciones bloquea plan del Gobierno de Trump por poner fin al TPS para 600.000 venezolanos en EEUU

Madre peruana revela que a su hijo adolescente no le gusta su nombre y usuarios reaccionan: “Ni como defenderte”

Judicialidad

Unidad de Flagrancia de Jaén alcanza 91.43% de casos resueltos con respaldo de la Corte de Lambayeque

Jueces promueven tolerancia cero frente a la violencia

Módulo Penal de Violencia capacitó a psicólogos de Centros de Emergencia Mujer

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Municipalidad de San Isidro adjudica contrato a empresa de sentenciado

César Sandoval anuncia su propio tren Lima-Chosica desde el MTC: "No serán con descarte de EE.UU"

Delia Espinoza sobre denuncia en su contra puesta por Patricia Benavides: "No tengo temor como otras personas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota