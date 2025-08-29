HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Embajada de Estados Unidos aclara si peruanos deben tramitar una nueva visa tras cambiar su nombre de nacimiento en 2025

Existen muchos tipos de visas disponibles para los inmigrantes peruanos que deseen viajar a Estados Unidos.

Embajada de Estados Unidos responde si inmigrantes peruanos deberán tener nueva visa por cambiar su nombre.
Embajada de Estados Unidos responde si inmigrantes peruanos deberán tener nueva visa por cambiar su nombre. | Composición LR

Ante los recientes anuncios de la Embajada de EE.UU., varios peruanos pusieron mayor atención en el trámite de la visa americana para viajar al territorio estadounidense. Sin embargo, este tipo de documentación siempre presentará distintas interrogantes.

Una de ellas podría ser en caso un ciudadano peruano decida cambiarse su nombre de nacimiento por otro. Ante esta situación, la Embajada ubicada en Perú contesta si es necesario tramitar una nueva visa.

Este es el país que supera a EEUU con la mayor compra de paltas peruanas en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024

lr.pe

¿Peruanos deberán sacar nueva visa de EE.UU. si cambian su nombre?

Según la página web de la Embajada de EE.UU., los inmigrantes peruanos que decidan cambiarse su nombre por casamiento, divorcio u orden judicial se verán en la obligación de sacar un nuevo pasaporte en 2025.

Luego de sacar un nuevo pasaporte, el Departamento de Estado recomienda que la persona solicite una nueva visa americana para que sus viajes hacia y desde Estados Unidos resulten más sencillos, añadió la misma página.

Sheyla Gutiérrez, peruana asesinada en Estados Unidos, habló con su madre el mismo día en que la mataron

lr.pe

¿Cuánto demora procesar la solicitud de visa de EE.UU.?

La página de la Embajada otorga un link para revisar a mayor detenimiento el tiempo que tomaría obtener una cita de solicitud de visa de EE.UU. Además, la Sección Consular demorará en procesar la solicitud dependiendo de algunos puntos.

  • Si la solicitud de visa está completa.
  • La cantidad de trabajo de verificación que insuma su solicitud, lo que podría condicionar el tiempo de procesamiento.
  • La Sección Consular podría concluir que se debe proporcionar más información antes de tomar una decisión.
