Selena Gomez se despide de la soltería en una paradisíaca playa de México con sus amigas: lujoso yate, mariachis y más

Taylor Swift no asistió a la despedida de soltera de Selena Gomez, pero sí irá a la boda que podría celebrarse en septiembre.

Después de ocho meses del compromiso, iniciaron los preparativos para la ansiada boda de Selena Gomez y Benny Blanco.
Selena Gomez vive uno de los momentos más especiales de su vida: la cuenta regresiva para su boda con el productor musical Benny Blanco. La actriz y cantante, de 33 años, despidió su soltería con un íntimo viaje junto a sus amigas más cercanas en México. Las imágenes que compartió en redes mostraron la bella celebración de la 'Mrs Levin'.

Fue el 11 de diciembre de 2024 cuando Selena Gomez anunció su compromiso con Benny Blanco. Después de ocho meses, ya iniciaron los preparativos para la ansiada boda de Benjamin Levin con la mejor amiga de Taylor Swift, quien también acaba de comprometerse con el jugador de la NFL, Travis Kelce.

Bikinis, mariachis y más: así fue la despedida de soltera de Selena Gomez

La despedida de soltera se celebró en Los Cabos, México, donde Selena Gomez fue sorprendida con un viaje organizado por sus amigas más íntimas. Desde su llegada al hotel, con música de mariachi y decoraciones personalizadas que la identificaban como "la novia", hasta los paseos en un lujoso yate y cenas al aire libre, cada momento estuvo bien preparado para la ocasión.

Selena lució varios atuendos en blanco, entre ellos un bikini y un vestido de cuello halter acompañado de un velo bordado con la frase "futura novia". Las celebraciones incluyeron globos con las letras "Sra. Levin" y ambientes decorados en tonos blancos. La artista subió las fotos del bello momento en Instagram, donde su prometido reaccionó con emoticones de corazones.

Taylor Swift no fue a la despedida de soltera, pero sí irá a la boda

Aunque Taylor Swift, su mejor amiga de casi dos décadas, no asistió a la despedida de soltera en Cabo San Lucas, sí está confirmada en la lista de invitados para la boda. La ausencia se debió en parte por sus propios compromisos personales, ya que solo hace 48 horas anunció su compromiso con Travis Kelce.

Aunque aún no se conoce la fecha exacta de la boda de Selena, pero todo apunta a que será en septiembre en Montecito, California. El evento podría extenderse varios días y contará con invitados de alto perfil como Ed Sheeran, Taylor Swift y miembros del elenco de 'Only Murders in the Building'.

Un detalle curioso es que Selena reveló que su postre favorito; es decir, los tradicionales biscuits and gravy preparados con la receta de su abuela, estará presente en su día especial.

