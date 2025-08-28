HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tacna: desaire del Ejecutivo en su aniversario de reincorporación a la patria

Presidenta Dina Boluarte no asistió a histórica ceremonia al igual que ningún miembro del gabinete ministerial. A pesar de ello, gobernador regional defendió ausencia de la mandataria.

Tacneños demostraron peruanidad a pesar de desplante del Ejecutivo. Foto: Liz Ferrer - La República.
Tacneños demostraron peruanidad a pesar de desplante del Ejecutivo. Foto: Liz Ferrer - La República.

Tacna conmemoró 96 años de reincorporación al Perú este jueves 28 de agosto. Hubo júbilo en las calles para celebrar el retorno a la patria, no obstante, la ausencia de las autoridades del Poder Ejecutivo generó molestia entre las autoridades locales y representantes de las sociedades patrióticas.

Después de la Guerra del Pacífico (1879-1883) entre Chile contra los aliados Perú y Bolivia, Tacna pasó a manos de país sureño por 49 años. Durante esa etapa los tacneños padecieron persecución, hostigamiento y violencia por negarse a renunciar a su patria.

lr.pe

La presidenta Dina Boluarte Zegarra no asistió a la ceremonia de conmemoración como los años anteriores y tampoco envió a ninguno de sus ministros y viceministros. La Sociedad de Señoras de Tacna, organización a cargo de la ceremonia de la Mujer Tacneña, manifestó su molestia por ello.

"Esto es un desaire para Tacna. Entendemos que la presidenta pueda tener una agenda recargada pero que ningún ministro llegara a Tacna, sorprende. Esperábamos para Tacna algún anuncio, alguna obra, pero no se dijo nada", declaró Mónica Torres, presidenta de las Señoras de Tacna.

Gobernador de Tacna defiende a Boluarte

El gobernador Luis Torres Robledo sostuvo que comprendía que el país atraviesa una crisis y la agenda de la mandataria prioriza ello. Además, dijo que su ausencia también ha contribuido en que las actividades conmemorativas estén alejadas de "alborotos".

Torres señaló ello a raíz de las anteriores visitas de la presidenta, donde no faltaron las pifias y expresiones de rechazo. El gobernador ha expresado abiertamente su apoyo a la continuidad del gobierno de Boluarte, argumentando que el país necesita de estabilidad política.

Sin embargo, Torres no tuvo palabras de comprensión para los ministros, fue evidente su molestia por la ausencia de ellos. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, fue la única autoridad máxima proveniente de Lima que asistió a las ceremonias conmemorativas.

Piden nuevo hospital para Tacna

La Señoras de Tacna expresaron en su discurso de orden, en la Plaza de la Mujer, la necesidad de que el Ejecutivo construya un nuevo hospital regional. La obra actual está paralizada desde el 2020 y tienes serios cuestionamientos a su infraestructura por parte de la Contraloría.

Esta organización patriótica consideró necesario que el Ejecutivo intervenga construyendo una nueva sede, sin vicios o problemas de corrupción como el actual proyecto.

Tras el discurso, se realizó el tradicional Paseo de la Bandera, acto declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Miles cantaron ‘Mi patria y mi bandera’ y lanzaron flores y globos desde los balcones de las casas. La ceremonia concluyó en la Plaza de Armas con el izamiento de la bandera que fue cargada solo por mujeres.

