La Contraloría General de la República informó a través de sus canales oficiales sobre inadecuadas condiciones de limpieza e higiene en el servicio del programa Cuna Más del Estado, destinado a brindar alimentación a niños menores de 3 años (36 meses) que viven en situación de pobreza o pobreza extrema. Según indicaron en el reporte, se hallaron insectos vivos y muertos en contacto con los alimentos, además de productos no perecibles con fecha de vencimiento ya pasada.

Especificamente, indicaron que fueron cuatro los servicios alimentarios de Huaral y Barranca que incurrieron en estas faltas, los cuales abastecen a 16 centros infantiles de atención integral. Advirtieron que esto podría generar "riesgos de contaminación en el almacenamiento de productos, así como en la preparación, servido y distribución de las raciones" que son entregadas a menores.

Hallan insectos y alimentos vencidos en programa Cuna Más

Según indicó la Contraloría, esta visita de control se realizó desde el 21 de julio hasta el 5 de agosto de este año, y los centros destinados fueron Divino Niño Jesús y Virgen del Carmen, ubicados en Barranca, así como San Juan Bautista de Huaral y Contigo Perú, en Huaral. Informaron que los insectos (vivos y muertos) fueron encontrados en los ambientes de cocina y almacenamiento de los recintos, especificamente en las mallas de protección y paredes. Asimsimo, notaron suciedad en ventanas, paredes y luminarias, así como tachos de basura sin tapa cerca de alimentos.

Solo en Virgen del Carmen, indicaron que se encontró una cucaracha viva dentro de un recipiente con orégano y laurel y una mosca en el área de almacenamiento de alimentos no perecibles "evidenciándose la falta de control de plagas con el riesgo de contaminación cruzada". Algunos de estos mismos alimentos se encontraban ya vencidos.Incluso, aquí y en el local de Contigo Perú, "se encontraron rótulos de alimentos que presentaban fechas de vencimiento distintas a las indicadas en las etiquetas de los productos (con una diferencia de hasta 1 año)".

Además, en este último local, la Contraloría advirtió que, para el serrvicio de raciones, instrumentos como tazas y tápers no llevaban rotulado por colores correspondiente a cada grupo etario, tal como se establece en el procedimiento del programa. Respecto a ello, indicaron que esto dificultaría asegurar la correcta asignación de porciones y, por consiguiente, limitaría el aporte nutricional diario requerido por los menores.

Condiciones de infraestructura tampoco serían correctas

La Contraloría también especificó que ninguno de los cuatro locales cuenta con prácticas correctas en la manipulación de alimentos de consumo directo, ni con condiciones de infraestructura que las permitan. Al respecto, alertaron que las personas que mantienen contacto con la comida no hacen uso de guantes para el pelado de huevos y tampoco utilizan protectores de calzado, lo que aumentaría el riesgo de contaminación.

Además, los vehículos en los que se distribuyen las raciones presentaban suciedad y, en algunos casos, los bolsos térmicos utilizados fueron colocados directamente en el piso. "Se encontraron paredes con humedad, techos traslúcidos en mal estado de conservación, ausencia o mal funcionamiento de campanas y ductos, así como puertas de ingreso y sumideros que permiten la presencia de insectos, bacterias o parásitos (vectores) en las áreas de almacenamiento y preparación de alimentos", agregaron.

Cuna Más reponde luego del reporte de la Contraloría

Ante el hallago de la Contraloría General de la República, el Programa Nacional Cuna Más ha emitido un comunicado oficial informando sobre la adopción de acciones inmediatas, preventivas y correctivas. Entre las principales medidas, se destaca la separación del cargo del Coordinador de la Unidad Territorial de Lima Provincias y el inicio de procesos disciplinarios contra los responsables de los incumplimientos en la atención alimentaria.

Asimismo, desde Cuna Más informaron al Órgano de Control Institucional (OCI) sobre las acciones adoptadas, incluyendo capacitaciones en buenas prácticas de manipulación de alimentos, reorganización de áreas de cocina y almacén, y verificación del uso adecuado de indumentaria y equipos de protección por parte del personal. Además, indicaron que un equipo de epidemiólogos viene supervisando el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en la zona.

