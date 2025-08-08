Tacna tiene un hospital que no resistiría un terremoto y otro nosocomio en abandono

La Contraloría advirtió que el nuevo hospital regional de Tacna (que está inconcluso) presenta problemas estructurales que ponen en riesgo el edificio ante un eventual sismo. Además, informó sobre el abandono del Hospital Covid, obra que costó 44 millones de soles.

El contralor general César Aguilar Surichaqui realizó el jueves 7 de agosto una jornada de supervisión en la región Tacna para verificar el estado de obras públicas referidas a los servicios de salud, educación, saneamiento y vías.

El nuevo hospital, ejecutado por el Gobierno Regional de Tacna, tiene un avance físico de 40.8% aunque ya se ejecutó el 77 % del presupuesto (más de 632 millones de soles). La obra está paralizada desde marzo del 2020 y presenta problemas estructurales en sus aisladores sísmicos.

La obra incumple con el Reglamento Nacional de Edificaciones, además presenta problemas en sus 135 aisladores sísmicos y 35 deslizadores que se instalan en la base de una edificación para protegerlos de los efectos de un terremoto. Tacna está en una zona de alta actividad sísmica.

Hospital Covid se deteriora por abandono

Otra obra visitada por el contralor es la Infraestructura temporal del Hospital Covid, la que consiste en una instalación prefabricada implementada por el Gobierno Regional de Tacna durante la pandemia. Se invirtió más de 44 millones de soles y se entregó la sede a EsSalud en el 2020.

En la actualidad ese proyecto se encuentra en abandono, con filtraciones, restos de aves y equipos electromecánicos deteriorados. El gobierno regional prepara un proyecto para su mantenimiento, pero la Contraloría ha advertido que su actual estado compromete el tiempo de vida útil de todo su mobiliario, incluyendo sus plantas de oxígeno.