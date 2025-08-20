Más de tres mil escolares cantan "Mi patria y mi bandera" en la Plaza de Armas de Tacna

Escolares tacneños abarrotaron plaza para demostración de amor al Perú. Foto: Liz Ferrer - La República.

En un acto de patriotismo, la mañana del 20 de agosto más de tres mil escolares se reunieron en la Plaza de Armas de Tacna para cantar el himno "Mi patria y mi bandera" y profesar su amor a su tierra. La actividad forma parte del programa por el 96 aniversario del retorno de Tacna a la patria.

Luis Alberto Quispe Coaila, subgerente de Juventudes de la Municipalidad Provincial de Tacna, explicó que se convocaron a 74 colegios y siete bandas escolares para el evento. Además, se acordó que en cada colegio de Tacna a las 10 de la mañana los escolares saldrían a sus patios a cantar el himno.

"La meta es que todos los escolares puedan sumarse al sentimiento patriótico. Incluso queremos que también en las instituciones públicas se haga. Es una forma de fomentar la identidad regional", declaró el funcionario.

Los escolares llevaban banderitas en sus manos y las agitaron durante toda la interpretación del himno.

Vale recordar que Tacna estuvo bajo la administración chilena por 49 años tras la Guerra del Pacífico que enfrentó a los aliados Perú y Bolivia contra Chile. La anhelada reincorporación de Tacna ocurrió el año 1929.