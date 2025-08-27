Tacna conmemora 96 años de retorno al Perú: conoce su historia, legado patrio y sitios emblemáticos en nuevo aniversario

La Ciudad Heroica recuerda este 28 de agosto su 96 aniversario de retorno al Perú, fecha histórica que consolidó su reincorporación definitiva tras el Tratado de Lima de 1929. Este acontecimiento no solo simboliza la recuperación de un territorio, sino también la preservación de la memoria colectiva y el orgullo patriótico de los tacneños. En el marco de la conmemoración, la región se posiciona como un destino clave para el turismo cultural y cívico.

Tacna abre sus puertas a visitantes nacionales y extranjeros con una amplia oferta de atractivos turísticos que destacan por su valor histórico, arquitectónico y natural. Monumentos, museos, plazas y viñedos conforman un circuito que permite al viajero conocer de cerca la esencia de esta tierra fronteriza. Cada rincón refleja la fortaleza de un pueblo que defendió su identidad en medio de complejos pasajes de la historia republicana.

Lugares turísticos que debes visitar en Tacna

Los principales lugares turísticos de Tacna son:

Plaza de Armas: reconocido por su fuente ornamental de seis metros diseñada por la compañía Eiffel en 1869.

reconocido por su fuente ornamental de seis metros diseñada por la compañía Eiffel en 1869. Catedral de Tacna: templo neorrenacentistas francés construido con piedra de los cerros Arunta e Intiorco.

templo neorrenacentistas francés construido con piedra de los cerros Arunta e Intiorco. Arco Parabólico: monumento de cantera rosada inaugurado en 1959 en honor a Miguel Grau y Francisco Bolognesi.

monumento de cantera rosada inaugurado en 1959 en honor a Miguel Grau y Francisco Bolognesi. Casa de Francisco de Zela: museo que conserva documentos históricos del precursor de la independencia.

museo que conserva documentos históricos del precursor de la independencia. Museo Ferroviario: relata la historia del ferrocarril Tacna - Arica, uno de los más antiguos en funcionamiento.

Gastronomía tacneña en su aniversario

La ciudad de Tacna no solo se destaca por su gran número de lugares turísticos, sino que también por su gastronomía, los platos típicos tacneños son exquisitos para el paladar de los comensales no solo del Perú, sino también del mundo. Entre los más populares tenemos: