HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Sociedad

Tacna conmemora 96 años de retorno al Perú: conoce su historia, legado patrio y sitios emblemáticos en nuevo aniversario

El departamento sureño del Perú cumple 96 años y deleita con los mejores lugares turísticos y su importancia cultural. 

La conmemoración de los 96 años de Tacna.
La conmemoración de los 96 años de Tacna. | Foto: Composición LR

La Ciudad Heroica recuerda este 28 de agosto su 96 aniversario de retorno al Perú, fecha histórica que consolidó su reincorporación definitiva tras el Tratado de Lima de 1929. Este acontecimiento no solo simboliza la recuperación de un territorio, sino también la preservación de la memoria colectiva y el orgullo patriótico de los tacneños. En el marco de la conmemoración, la región se posiciona como un destino clave para el turismo cultural y cívico.

Tacna abre sus puertas a visitantes nacionales y extranjeros con una amplia oferta de atractivos turísticos que destacan por su valor histórico, arquitectónico y natural. Monumentos, museos, plazas y viñedos conforman un circuito que permite al viajero conocer de cerca la esencia de esta tierra fronteriza. Cada rincón refleja la fortaleza de un pueblo que defendió su identidad en medio de complejos pasajes de la historia republicana.

PUEDES VER: Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

lr.pe

Lugares turísticos que debes visitar en Tacna

Los principales lugares turísticos de Tacna son:

  • Plaza de Armas: reconocido por su fuente ornamental de seis metros diseñada por la compañía Eiffel en 1869.
  • Catedral de Tacna: templo neorrenacentistas francés construido con piedra de los cerros Arunta e Intiorco.
  • Arco Parabólico: monumento de cantera rosada inaugurado en 1959 en honor a Miguel Grau y Francisco Bolognesi.
  • Casa de Francisco de Zela: museo que conserva documentos históricos del precursor de la independencia.
  • Museo Ferroviario: relata la historia del ferrocarril Tacna - Arica, uno de los más antiguos en funcionamiento.

PUEDES VER: El único lugar del Perú incluido por una prestigiosa revista internacional entre las siete maravillas naturales de Sudamérica

lr.pe

Gastronomía tacneña en su aniversario

La ciudad de Tacna no solo se destaca por su gran número de lugares turísticos, sino que también por su gastronomía, los platos típicos tacneños son exquisitos para el paladar de los comensales no solo del Perú, sino también del mundo. Entre los más populares tenemos:

  • Picante a la tacneña
  • Cordero a la parrilla
  • Adobo tacneño
  • Choclo con queso
  • Chicharrón de chancho con maíz tostado
  • Patasca tacneña
  • Cuy frito
  • Pastel de choclo
  • Humitas
Notas relacionadas
Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

LEER MÁS
Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

LEER MÁS
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Serenos de Comas golpean brutalmente a barbero en intervención por denuncia de ruido excesivo en local

Serenos de Comas golpean brutalmente a barbero en intervención por denuncia de ruido excesivo en local

LEER MÁS
Trabajadores del Poder Judicial realizan un paro de 24 horas: exigen mejor salario y estabilidad laboral

Trabajadores del Poder Judicial realizan un paro de 24 horas: exigen mejor salario y estabilidad laboral

LEER MÁS
Balacera en San Martín de Porres tras intento de asalto a camión de comida: dos personas heridas

Balacera en San Martín de Porres tras intento de asalto a camión de comida: dos personas heridas

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Sociedad

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota