Aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú: desfile cívico militar, ceremonias y programación oficial durante agosto 2025
La celebración por el 96 aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú incluye la "Procesión de la Bandera", que destaca el papel histórico de la bandera en la reincorporación y es organizada por las damas de Tacna.
Este 28 de agosto, el Perú celebra el 96 aniversario de la reincorporación de Tacna al territorio del Estado Peruano, el cual se consiguió gracias al Tratado de Lima suscrito el 3 de junio de 1929, luego de que permaneciera cerca de 50 años bajo el dominio de Chile.
En ese sentido, con motivo de esta conmemoración en Tacna se realizan diversas ceremonias. Al respecto al acto central, conocido como la "Procesión de la Bandera" es una de las expresiones patrióticas más representativas de la región. Durante este evento, una imponente bandera, que tuvo un papel destacado en la ceremonia de reincorporación de 1929, es transportada en una procesión cívica que recorre diez cuadras y es llevada con orgullo por las damas de la ciudad.
Cronograma oficial por el aniversario 96 de reincorporación de Tacna al Perú
A través de sus redes sociales, la Municipalidad Provincial de Tacna dio a conocer el programa oficial por los 96 años de reincorporación al seno patrio, "un día de profundo significado histórico, cívico y patriótico para todos los tacneños y peruanos", según se lee en la publicación.
Jueves 28 de agosto
- Homenaje a la mujer tacneña
- Hora: 8.00 a. m.
- Lugar: plaza 28 de agosto
- Organizador: Benemérita sociedad de auxilios mutuos de señoras de Tacna
- Solemne procesión de la bandera nacional, patrimonio cultural de la nación
- Hora: 9.00 a. m.
- Lugar: calle Alto Lima, avenida San Martín y Paseo Cívico
- Organiza: Benemérita sociedad de auxilios mutuos de señoras de Tacna
- Izamiento del pabellón nacional
- Hora: 10.30 a. m.
- Lugar: paseo cívico
- Organiza: Municipalidad Provincial de Tacna y Tercera Brigada de Caballería de Tacna
- Desfile cívico militar patriótico
- Hora: 10.45 a. m.
- Lugar: paseo cívico
- Organiza: Municipalidad Provincial de Tacna
- Firma de entrega de Tacna al Perú
- Hora: 2.00 p. m.
- Lugar: Casa de la Comisión Jurídica - calle Zela
- Organiza: Archivo regional de Tacna
- Sesión solemne por el 96° aniversario de la reincorporación de Tacna a la heredad nacional
- Hora: 2.30 p. m.
- Lugar: frontis del Teatro Municipal de Tacna
- Organiza: Municipalidad Provincial de Tacna
Aniversario 96 de Tacna: conoce los lugares más emblemáticos que puedes visitar en la provincia homónima
- Catedral
- Arco Parabólico
- Plaza de armas
- Casa de Francisco de Zela
- Museo ferroviario
- Salón filatélico
