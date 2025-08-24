HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Estudiante universitaria desaparece y es hallada muerta en casa de su tío en Piura: PNP investiga presunto feminicidio

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron el cuerpo sin vida de una estudiante universitaria de 18 años, en la vivienda de su tío, ubicada en el distrito de La Arena, Piura.

PNP investiga las causas del deceso de Huertas, quien había sido reportada como desaparecida el 19 de agosto de 2025.
PNP investiga las causas del deceso de Huertas, quien había sido reportada como desaparecida el 19 de agosto de 2025. | Foto: composición LR/Andina

En la madrugada de este domingo 24 de agosto, alrededor de las 12.30 a. m., efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron el cuerpo sin vida de X. A. H. S. (18), en una vivienda ubicada en la calle San Martín S/N, en el distrito La Arena, provincia y región Piura, y que es de propiedad del tío de la víctima, Jorge Junior Silva Álvarez.

En ese sentido, aproximadamente a las 02.00 a. .m, personal de la división de homicidios recibió la notificación del hallazgo. Se confirmó que el cuerpo de la universitaria estaba enterrado al interior de la vivienda de Silva, mismo que fue encontrado en posición fetal y en un estado de descomposición regular. La PNP investiga el caso como un posible feminicidio.

PNP: tío de Xiomara Huertas Santiago sería autor del feminicidio en Piura

Además, los agentes comunicaron que detuvieron a Jorge Junior Silva Álvarez (42), tío de la víctima, quien sería el presunto autor del asesinato en contra de Huertas. Además, cabe señalar que según información policial, el 19 de agosto de 2025, se había presentado una denuncia por la desaparición de la joven en la comisaría de La Arena.

Por otro lado, es importante mencionar que personal de la división de Homicidios y de la Oficina de Criminalística (Oficri) realizan el trabajo de campo correspondiente a fin de conocer las causas del deceso de la estudiante de la Universidad Nacional de Piura (UNP). A su vez, trascendió que la fiscal adjunta María del Pilar Villegas Chero se hizo presente para el levantamiento del cuerpo.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

