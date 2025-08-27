Aún se desconoce la identidad de la mujer, en San Martín de Porres. | ATV | Composición LR

Aún se desconoce la identidad de la mujer, en San Martín de Porres. | ATV | Composición LR

Preocupantes imágenes. En San Martín de Porres, una mujer fue grabada mientras agredía a una pequeña niña en la vía pública. La adulta sería la madre de la menor, pues en los audios grabados, la pequeña le dice: "Mami, te quiero mucho, no me pegues". En el clip se oye también que la mujer increpa a la niña diciéndole: "Te dije, con Fiorella".

El hecho ocurrió alrededor de las 9 p. m. de la noche del martes 26 de agosto y fue difundido por una vecina cuyas cámaras de seguridad de su vivienda registraron la escena. Al principio, se ve que tanto la pequeña como la mujer lucen separadas, esta última pidiéndole a su mamá que no la agreda, entre sollozos, mientras que la adulta luce entretenida con su móvil.

Agresión quedó grabada en cámaras de seguridad

Al cabo de unos segundos, la madre desaparece de las imágenes y cuando la pequeña va a buscarla, la ve e intenta regresar corriendo, pero la mujer la toma de los cabellos y la hace resbalar, arrastrándola en la esquina de la calle. Tras ello, se observa la presencia de un hombre, pero se desconoce si poseía algún vínculo con ambas. Asimismo, la mujer aún no ha sido identificada.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.