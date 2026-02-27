HOYSuscripcion LR Focus

Eclipse lunar total en Perú: ¿cuándo será y en qué punto podrá ser visto? Agencia Espacial responde

Este fenómeno astronómico será visible en América y otras regiones, ofreciendo una oportunidad única para los amantes de la astronomía en Perú.

Este fenómeno se verá en otras regiones del mundo, incluyendo América, Europa y África.
Este fenómeno se verá en otras regiones del mundo, incluyendo América, Europa y África. | Foto: Senamhi

En Perú, el próximo 3 de marzo de 2026, se podrá observar de forma parcial un eclipse lunar total durante el amanecer, según informó la Agencia Espacial del Perú (Conida) a Agencia Andina. El fenómeno ocurrirá en la madrugada y primeras horas del día, cuando el satélite de la Tierra atraviese su sombra, aunque la visibilidad en el país será limitada en comparación con otras zonas.

Además, Conida precisó que entre el 27 y 28 de agosto de 2026 se verá en territorio peruano un eclipse lunar parcial, con mejores condiciones para seguir el evento por más tiempo. La NASA indica que este fenómeno también será visible en el Pacífico Oriental, América, Europa y África, por lo que se espera una observación amplia a nivel global.

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Parte del eclipse lunar se podrá ver en Perú este 3 de marzo. Foto: Andina

Parte del eclipse lunar se podrá ver en Perú este 3 de marzo. Foto: Andina

PUEDES VER: Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

lr.pe

La “Luna roja” no será para todos: el detalle que definirá cómo se verá el eclipse total en Perú

El eclipse del 3 de marzo de 2026 será un eclipse lunar total visible en parte de América, y también podrá apreciarse en Asia Oriental, Australia y el Pacífico. Sin embargo, en el caso del Perú, Conida señala que la observación será parcial por la hora en la que se presentará el fenómeno: ocurrirá cuando nuestro país esté entrando al amanecer, lo que reduce el tiempo disponible para verlo con claridad.

La llamada “Luna roja” o “Luna de sangre” suele asociarse a la fase total del eclipse, cuando el satélite adquiere tonos rojizos por el efecto de la atmósfera terrestre sobre la luz solar. De acuerdo con la proyección de la NASA, un eclipse de estas características volverá a ser visible en 2048, lo que convierte a los eventos de 2026 en una referencia cercana para quienes siguen estos fenómenos.

PUEDES VER: Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

lr.pe

¿A qué hora empezará el eclipse lunar parcial en Perú y cuánto durará?

Conida detalló que el eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto de 2026 comenzará a las 8:23 p. m. (hora peruana) del 27 y se extenderá hasta las 2:01 a. m. del 28. A diferencia del eclipse de marzo, este evento ocurrirá en horario nocturno, lo que facilita observarlo durante varias horas desde diferentes puntos del país.

La NASA explica que este fenómeno ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera imperfecta y esta atraviesa solo una parte de la umbra terrestre: la sombra “crece” y luego se retira sin cubrir el disco por completo. Para una mejor observación, Mario Zegarra Valles, asistente de investigación de Conida, señaló en Andina que recomienda usar binoculares o un telescopio de bajo aumento que permita ver todo el disco lunar en el campo visual.

