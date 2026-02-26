Río Rímac alcanzó umbral rojo tras aumento del caudal: INDECI recomienda alejarse de las riberas

INDECI recomendó a la población a no acercarse a la ribera del río Rímac. | Composición LR

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que el río Rímac superó el umbral hidrológico rojo al registrar un caudal de 41.23 m³/s en la estación San Mateo durante la tarde del jueves 26 de febrero.

Ante este escenario, la entidad indicó que las zonas más propensas a verse afectadas serían las localidades de Rucutupe, Verrugas, Esquina Songos, Santa Rosa de Pucshama, Monterrico, Huaripampa y Ocatara. En este contexto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aconsejó a la ciudadanía evitar transitar por áreas inundadas y mantenerse a una distancia segura de la orilla del río.

Incremento del caudal en el río Rímac

En las últimas horas, el flujo del río Rímac creció considerablemente debido a las fuertes lluvias que se registraron en las cuencas alta y media, especialmente en la sierra central del país, según reportó la Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El comportamiento hidrológico es monitoreado constantemente para salvaguardar a la población. Según la entidad, no se han reportado daños graves gracias a las labores preventivas realizadas en puntos estratégicos por parte de la ANA.

De acuerdo con los registros horarios, a las 8:13 p.m., el caudal del río Rímac alcanzó los 41.23 m³/s, un valor que supera el umbral rojo y refleja el alto nivel del caudal. COEN informó que la vigencia del fenómeno se extenderá hasta las 23:00 del jueves 26 de febrero.

