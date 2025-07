Durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte señaló que, en dos años, se duplicó el número de niñas y niños menores de un año que lograron recuperarse de la anemia. Sin embargo, esta afirmación resulta incompleta y no toma en cuenta los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) 2024, que revelan un aumento en los casos de anemia infantil en el Perú: el 43,7% de menores de tres años presenta esta condición, la cifra más alta registrada en los últimos años.

"Estos datos evidencian que la malnutrición infantil sigue siendo un problema grave y creciente, por eso resulta indignante que mientras se anuncian avances parciales, los indicadores nacionales ligados a la anemia en niños, mujeres en edad fértil e incluso gestantes muestran retrocesos que no pueden ser ignorados", recalcó Jessica Huamán, exdecana del Colegio de Nutricionistas de Lima.

Anemia y desnutrición infantil aumentan en Perú durante el 2024

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), recogidos por ENDES, en el año 2024 el 43,7% de niñas y niños entre 6 y 35 meses sufrieron de anemia. Esta cifra representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto al año anterior y se convierte en la más alta registrada desde 2019. Las regiones más afectadas continúan siendo Loreto y Puno.

Además, siguiendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reportó que la desnutrición crónica afectó al 12,1% de menores de cinco años, cifra superior al 11,5% registrado en 2023.

"No hay tiempo que perder. La malnutrición infantil sigue presente en el Perú, y se exige responsabilidad política y acción inmediata, y no solo discursos vacíos", criticó Huamán.

Boluarte anuncia avances, pero falta estrategia contra anemia infantil

Durante su mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte hizo algunas referencias a la nutrición y la seguridad alimentaria. Destacó que “en dos años se ha duplicado el número de niños menores de un año que lograron recuperarse de la anemia” y proyectó que, para el 2026, más de 400.000 niños menores de tres años serán atendidos con acciones de prevención y tratamiento.

No obstante, la especialista advirtió que no se presenta una estrategia clara de intervención, ni se detallan el tipo de acciones, su cobertura territorial, la articulación con sectores como salud, educación o desarrollo social, ni la participación de los gobiernos locales. “Además, la desnutrición crónica infantil no es mencionada, a pesar de ser uno de los principales problemas estructurales de la infancia peruana”, subrayó.