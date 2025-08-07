¿Cómo acceder al descarte y tratamiento gratuito de anemia en centros de salud del MINSA?

El Ministerio de Salud (MINSA) intensificó su lucha contra la anemia infantil y materna con una nueva campaña nacional. Bajo el lema “Niños sin anemia, su futuro depende de ti”, buscan reducir la prevalencia de esta enfermedad en menores de 25 meses y mujeres gestantes, dos de los grupos más vulnerables.

La campaña, además, informa sobre el acceso gratuito al descarte y tratamiento usando sulfato ferroso en todos los centros de salud a nivel nacional. Las autoridades recomiendan a los padres y gestantes que se acerquen oportunamente para recibir atención médica, tanto para prevenir la enfermedad como para tratarla.

El descarte y tratamiento contra la anemia son gratuitos. Foto: Composición LR/ Archivo GLR





Descarte y tratamiento gratuito en todo el país

Las pruebas para detectar la anemia y recibir tratamiento gratuito en centros de salud están disponibles para niños y mujeres gestantes. De igual manera, siguiendo el procedimiento, se hace entrega del sulfato ferroso en gotas o jarabe, según la edad y condición del paciente.

Alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia

El Ministerio recomienda ingerir alimentos ricos en hierro como: sangrecita, hígado, bazo, carnes rojas y pescados oscuros. Esta medida no solo se aplica en niños, sino también en madres gestantes, ya que beneficiará al feto y reducirá las complicaciones en el nacimiento.

El MINSA también recomienda hervir el agua para mejorar la absorción del hierro y evitar parásitos, así como mezclar el sulfato ferroso con frutas para una mejor tolerancia. Estas medidas buscan mejorar los resultados del tratamiento y facilitar su cumplimiento en el hogar.

PUEDES VER: Minsa reporta que se duplicó la recuperación de bebés con anemia en Perú entre 2022 y 2024

Avance de la lucha contra la anemia

Más de 66 mil niños fueron beneficiados con la suplementación preventiva en el último año; 13 mil completaron el tratamiento y 21 mil se recuperaron. Además, 155 mil adolescentes accedieron al tratamiento con hierro ferroso.

El Gobierno, mediante su nueva campaña, hace un llamado claro a todas las familias peruanas para que se acerquen al centro de salud más cercano para acceder a estos servicios gratuitos y fortalecer la salud de los niños del país.