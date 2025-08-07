HOY
Últimas Noticias del Perú y el Mundo en larepublica.pe

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Salud

¿Cómo acceder al descarte y tratamiento gratuito de anemia en centros de salud del MINSA?

El MINSA lanzó la campaña “Niños sin anemia”, que busca prevenir y tratar esta condición que afecta principalmente a los niños.  

MINSA lanza campaña “Niños sin anemia, su futuro depende de ti”. Foto: Archivo GLR
MINSA lanza campaña “Niños sin anemia, su futuro depende de ti”. Foto: Archivo GLR

El Ministerio de Salud (MINSA) intensificó su lucha contra la anemia infantil y materna con una nueva campaña nacional. Bajo el lema “Niños sin anemia, su futuro depende de ti”, buscan reducir la prevalencia de esta enfermedad en menores de 25 meses y mujeres gestantes, dos de los grupos más vulnerables.

La campaña, además, informa sobre el acceso gratuito al descarte y tratamiento usando sulfato ferroso en todos los centros de salud a nivel nacional. Las autoridades recomiendan a los padres y gestantes que se acerquen oportunamente para recibir atención médica, tanto para prevenir la enfermedad como para tratarla.

El descarte y tratamiento contra la anemia son gratuitos. Foto: Composición LR/ Archivo GLR<br><br>

El descarte y tratamiento contra la anemia son gratuitos. Foto: Composición LR/ Archivo GLR

Descarte y tratamiento gratuito en todo el país

Las pruebas para detectar la anemia y recibir tratamiento gratuito en centros de salud están disponibles para niños y mujeres gestantes. De igual manera, siguiendo el procedimiento, se hace entrega del sulfato ferroso en gotas o jarabe, según la edad y condición del paciente.

Alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia

El Ministerio recomienda ingerir alimentos ricos en hierro como: sangrecita, hígado, bazo, carnes rojas y pescados oscuros. Esta medida no solo se aplica en niños, sino también en madres gestantes, ya que beneficiará al feto y reducirá las complicaciones en el nacimiento.

El MINSA también recomienda hervir el agua para mejorar la absorción del hierro y evitar parásitos, así como mezclar el sulfato ferroso con frutas para una mejor tolerancia. Estas medidas buscan mejorar los resultados del tratamiento y facilitar su cumplimiento en el hogar.

PUEDES VER: Minsa reporta que se duplicó la recuperación de bebés con anemia en Perú entre 2022 y 2024

lr.pe

Avance de la lucha contra la anemia

Más de 66 mil niños fueron beneficiados con la suplementación preventiva en el último año; 13 mil completaron el tratamiento y 21 mil se recuperaron. Además, 155 mil adolescentes accedieron al tratamiento con hierro ferroso.

El Gobierno, mediante su nueva campaña, hace un llamado claro a todas las familias peruanas para que se acerquen al centro de salud más cercano para acceder a estos servicios gratuitos y fortalecer la salud de los niños del país.

Notas relacionadas
Censo 2025 Perú: estas son las preguntas que responderán los peruanos y las familias venezolanas

Censo 2025 Perú: estas son las preguntas que responderán los peruanos y las familias venezolanas

LEER MÁS
Paciente con VIH fue obligado a firmar alta médica por falta de camas y personal: son 175 casos de vulneración de derechos este 2025

Paciente con VIH fue obligado a firmar alta médica por falta de camas y personal: son 175 casos de vulneración de derechos este 2025

LEER MÁS
Digemid alerta sobre crema antiarrugas china y ordena su retiro inmediato por riesgo grave a la salud

Digemid alerta sobre crema antiarrugas china y ordena su retiro inmediato por riesgo grave a la salud

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Neumólogo resuelve el mito si es perjudicial para la salud bañarse y salir a la calle en invierno: ¿realmente causa un resfrío o gripe?

Neumólogo resuelve el mito si es perjudicial para la salud bañarse y salir a la calle en invierno: ¿realmente causa un resfrío o gripe?

LEER MÁS
MINSA lanza campaña “Planifica tu futuro” con entrega gratuita de anticonceptivos modernos en todo el país

MINSA lanza campaña “Planifica tu futuro” con entrega gratuita de anticonceptivos modernos en todo el país

LEER MÁS
Minsa alerta sobre impacto del vapeo y tabaco en salud mental de adolescentes

Minsa alerta sobre impacto del vapeo y tabaco en salud mental de adolescentes

LEER MÁS
MINSA continua vacunación gratuita en Real Plaza todo agosto en Lima y regiones

MINSA continua vacunación gratuita en Real Plaza todo agosto en Lima y regiones

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE Ejecutivos 2025: Javier Milei llegará a Perú para responder "¿por qué fracasan los gobiernos?"

CADE Ejecutivos 2025: Javier Milei llegará a Perú para responder "¿por qué fracasan los gobiernos?"

Alex Valera anotó de rebote, pero el árbitro anuló el gol: ¿por qué acabó el primer tiempo tras el penal errado de Universitario?

Liverpool recuerda a Diogo Jota: el emotivo homenaje que hicieron los 'Reds' en Anfield por la pretemporada

Salud

Neumólogo resuelve el mito si es perjudicial para la salud bañarse y salir a la calle en invierno: ¿realmente causa un resfrío o gripe?

Neumólogo resuelve el mito si es perjudicial para la salud bañarse y salir a la calle en invierno: ¿realmente causa un resfrío o gripe?

MINSA lanza campaña “Planifica tu futuro” con entrega gratuita de anticonceptivos modernos en todo el país

Minsa alerta sobre impacto del vapeo y tabaco en salud mental de adolescentes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Canciller Elmer Schialer: "El Perú no va a ceder ni un milímetro de nuestro territorio"

Loreto: UGEL anuló contrato de profesor que mostró condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

Diario la República hoy portada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota